Soyer: İzmir’de trafik yükü çok fazla

22 Eylül 2021 Çarşamba, 17:08

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü’nde 30 ilçede toplam 7 bin 522 metrelik yolu trafiğe kapatarak yaya ve bisikletlilerin kullanımına açtı. Gün boyu trafiğe kapalı Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda da her yaştan İzmirlinin ilgi gösterdiği sanat, kültür ve spor etkinlikleri düzenlendi.

İzmir’de Otomobilsiz Kent Günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı yürüyüşle başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve kortej eşliğinde Kültürpak’tan Gazi Osman Paşa Bulvarı’na yürüyen Başkan Tunç Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, belediye bürokratları ve İzmirliler eşlik etti. Başkan Soyer, Gazi Osman Paşa Bulvarı’nda İZELMAN Anaokulları Gürçeşme Şubesi öğrencilerinin ‘Taytay Yarışı’nı başlattı.

"MOTORLU ARAÇLARIN ALTERNATİFİ VAR"

Otomobilsiz Kent Günü’nde BİSİM bünyesindeki tüm bisikletlerin İzmirliler tarafından ücretsiz kullanılabildiğini de belirten Başkan Tunç Soyer, “Otomobilsiz Kent Günü vesilesiyle cadde ve sokaklarda otomobiller olmadan da gidilmek istenen yere ulaşılabileceğini; yaya ve bisiklet kullanımının, motorlu araçların alternatifi olduğunu anlatmak istiyoruz. Sokaklarımızın tüm İzmirliler tarafından daha fazla sahiplenilmesini hedefliyoruz. Ulaşım ve trafik yükü, şehirlerimizin en temel sorunlarının başında geliyor. Pandemi sürecini yaşadıktan sonra bu yükün, gün geçtikçe daha da arttığını tecrübe ediyoruz. İzmir’de de trafik yükü çok fazla. Ancak ne kadar yeni yol açarsak açalım otomobil kullanımı azalmadığı ve toplu ulaşım tercih edilmediği sürece taşıma kapasitesini aşmamak mümkün değil” diye konuştu.

"KÖKLÜ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ"

Pandemi döneminde özel araç kullanımı ile artan trafik yükünü azaltmak için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Soyer, şunları söyledi: “Raylı sistemleri güçlendirerek, buna entegre ettiğimiz bisiklet ve yaya ulaşımı ağları oluşturarak köklü çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca Metrosu ve yüzde 80 oranında tamamladığımız Narlıdere Metrosu projelerini pandemi ve ekonomik krize rağmen tüm hızıyla uyguluyoruz. Çiğli Tramvayı inşaatımız sürüyor. Karabağlar – Gaziemir, Otogar – Kemalpaşa metrolarını hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 500 yeni otobüs alma sözü vermiştik. Bunun 451’ini, sadece 2,5 yılda satın aldık. Uğur Mumcu ile Fethi Sekin feribotlarını İZDENİZ filosuna dahil ettik.”

“YAVAŞLARSAK DOĞAMIZA DÖNERİZ”

Konuşmasında yürümenin önemine de değinen Soyer, “Doğanın bir parçasıyız ve bunu gözden kaçırıyoruz. Böyle olduğu için de kendimize yabancılaşıyor ve mutsuzlaşıyoruz. Şehirlerimizde, ne kadar doğanın ritmiyle uyumlu bir yaşam sürebilirsek mutluluğa da o kadar yaklaşacağız. Bu nedenle dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olma yolunda İzmir’in içinde keyifle yürünebilen bir kent olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehirleri, insanların içinde huzurlu yaşayacağı alanlar olarak tasarlamak gerekiyor. Cittaslow Metropol bunun enstrümanlarından biri olacak. Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürülebilir ulaşım hedeflerimize önemli katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.