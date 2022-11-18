Soyer: İzmirlilerin vicdanına havale ediyorum

18 Kasım 2022 Cuma, 07:56

Çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi, Kiraz’ın ardından Menemen’de de başladı. ESHOT denetimli İZTAŞIT araçları törenle hizmete alındı.

“Gittiğin Kadar Öde”, tarifeleri uygulanacak İZTAŞIT araçlarının İzmir’e, Menemen’e çağ atlatan bir proje olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Toplu ulaşımda tüm Türkiye’ye örnek olmasını dilediğimiz bir proje. Çünkü kazananı çok. Büyükşehir Belediyesi kazanıyor. Menemen esnafı kazanıyor. Toplu ulaşımdan faydalanan vatandaşlarımız kazanıyor. Kaybedeni olmayan bir proje. O nedenle büyümesi, daha çok gelişmesi lazım” dedi.

“BİRİLERİ TOPLU ULAŞIMI FELÇ ETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Konuşmasına kentte toplu ulaşımın felç edilmek istendiğine vurgu yaparak devam eden Soyer, “Akaryakıtın neredeyse her gün zamlandığı, hayatın ateş pahasına döndüğü bir ortamda, mazeret değil, hizmet üretmeye devam ettik. Hayat pahalılığı bu kadar yükselmişken, enflasyon bu kadar tırmanırken birileri de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımını felç etmek için elinden geleni yapıyor. Büyükşehir Belediyesi finansman sağladığı için, toplu ulaşım aksamasın diye kasasından ulaşım şirketlerimize kaynak aktardığı için doğal olarak zarar ediyor. Bu kez de, ‘Neden zarar ediyorsunuz?’ diye suçluyorlar. Gerçekten akıl tutulması. Bir yandan felç etmek için her şeyi yapacaksınız, sonra da neden zarar ediyor diye hesap soracaksınız. Bu durumu milletimizin, İzmirlilerin vicdanına havale ediyorum. Toplu ulaşım hizmetlerini bu zor koşullarda sürdürmek için taşın suyunu sıkıyoruz” diye konuştu.