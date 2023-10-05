Soyer: Kapı kapı dolaşarak çocuklara beslenme çantası dağıtıyoruz

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:06

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:06

İzmir’de düzenlenen 4. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi’nin üçüncü gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çocuğun Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü” konferansına konuşmacı olarak katıldı. Oturum başkanlığını Murat Aydın’ın yaptığı konferansta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların yerel yönetimde olmasını sağlayan Çocuk Belediyesi projesi büyük alkış topladı.

“ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ”

İlkini Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdikleri Çocuk Belediyesi fikriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tunç Soyer, “Birleşmiş Milletlerin (BM) Çocuk Hakları’nın içeriğiyle ilgili ortaya koydukları bir manifesto var. Onlara baktığınız zaman bizim çocuk hakları ile ilgili pek bir şey yapmadığımız ortaya çıkıyor. Çocukların bugününü ıskalamamak için Çocuk Belediyesi’ni Seferihisar’da ayakları yere basan bir proje olarak ortaya çıkardık. Her 23 Nisan’da geleceğin büyüğü, Cumhurbaşkanı olarak koltuğa oturtma oyunu değildi amacımız. Çocukların yaşadığı şehir ile ilgili fikirlerini dinlemek, onları mutlu etmek için yola çıktık. Çocuğa kulak verip onun taleplerini, hayallerini hayata geçirmek istedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de Çocuk Meclisimizi kurduk” dedi.

“MASAL EVLERİMİZ HIZLA BÜYÜYOR”

İzmir’de yaklaşık 970 bin çocuğun yaşadığını ve gelir düzeyi düşük bölgelerde genç kadınların çocuklarını bırakabilecekleri bir yerleri olmadığını belirten Başkan Soyer, “Hem çocukların sosyal ve eğitsel gelişimini sağlamak hem de anneye meslek kazandırmak için Masal Evi’ni hayata geçirdik. Kadınlara hangi alanda ne yapmak istediklerini sorduk. Böylece kadınlar hem para kazanmaya başladılar hem de gözleri arkada kalmadan çocuklarını büyüttüler. Adını Sunay Akın’ın koyduğu Masal Evi hem çocukların eğitimine hem de aile ekonomisine destek sağlıyor” diye konuştu.

“EĞİTİMDE TÜRKİYE’DE TAM BİR YAPBOZ OYUNU OYNANIYOR”

Eğitimin toplumun gelişmişlik düzeyinde çok temel bir rol oynadığının altını çizen Başkan Tunç Soyer, “Eğitim konusunda bu kadar büyük bir boşluk varken biz yerel yönetim olarak ne yapabiliriz diye kendimize baktık ve çeşitli alanlarda kendimize yer bulduk. Örneğin Akdeniz Dilleri Merkezi’ni açık Akdeniz dillerinde ücretsiz eğitim veriyoruz. Meslek Fabrikası’nda farklı branşlarda eğitim verebiliyoruz” şeklinde konuştu.

“HER DOĞAN ÇOCUK BİZİM GELECEĞİMİZ”

Çocukların gelişimlerini destekleyecek pek çok projeye yürütücülük yaptıklarını dile getiren Başkan Soyer, “Hamilelik döneminden başlayarak anne ve 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimine destek sağlayan İzmir95 projesi bunlardan sadece biri ve çok kıymetli bizim için. Adını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu olarak kabul edilen 95 cm’den ilhamla alan proje kapsamında, ev ziyaretçileri bölgelerde belirlenen gebe kadınlarla, gebeliğinin yedinci ayında başlayarak doğum öncesinde 3 kere ve doğumdan sonra 2 haftada bir kere olmak üzere çocuk bir yaşına gelene kadar aileyi toplamda 27 defa ziyaret ediyor. Bu görüşmelerde bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Bebeğin gelişimini destekleyen oyunlar ile kitapları ailelere tanıtarak bebek ve anneyle bu etkinlikleri sürdürüyor. Her doğan çocuk bizim geleceğimiz” dedi.

“ÇOCUKLARI MAHRUM BIRAKMIYORUZ”

Çocuk yoksulluğu ve çocuk yoksunluğu konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Soyer, okullarda beslenme çantası dağıtmak için bakanlığa yaptıkları başvurunun yanıtlanmadığını hatırlatarak “20 gram fındık, 50 gram kuru üzüm ve yaş meyve vereceğiz Bakanlık bize izin vermedi ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapı kapı dolaşarak çocuklarımıza o çantaları dağıtıyor. Biz çocuklarımızı mahrum bırakmıyoruz” dedi.

KONGRE SONUCUNDA BİLDİRGE YAYINLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖDER), Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED) tarafından organize edilen 4.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi 2014 yılından başlayarak, iki yılda bir İstanbul, Ankara, Ünye olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılıyor. Bu yıl İzmir’de düzenlenen ve 7 Ekim’e kadar sürecek kongrede Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen akademisyenler, bilim insanları konferanslara katılım sağlıyor. Kongre sonucunda ise çocuk koruma alanındaki bilinçlenmenin yaygınlaştırılması için ulusal, uluslararası alanlarda bildirge yayınlanacak.