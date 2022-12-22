Soyer: Kentsel dönüşümde geleceğin Türkiyesi’ni şekillendiriyoruz

22 Aralık 2022 Perşembe, 14:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi farklı sektörlerde düzenlediği fuarlarla ekonominin kaldıracı olmaya devam ediyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı (Rescon Expo) Fuar İzmir’de açıldı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve davetliler katıldı.

“EVLERİ YAPARKEN RUHLARI İNCİTMİYORUZ”

Ülkede son yirmi yılda yapılan kentsel dönüşüm projelerinin bütünsel planlamadan uzak olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de uyguladığımız kentsel dönüşüm projeleri, ülkemizde bu konuda yirmi yıldır yapılan hataların panzehridir. Çünkü İzmir’de kentsel dönüşümü üç temel ilke ile yürütüyoruz: Birincisi yerinde dönüşüm. Elbette amacımız İzmir’de yaşayan herkese daha güvenli ve sağlıklı evler sağlamak. Fakat biz aynı zamanda dönüşüm olan bir mahallede doğan herkes yine burada yaşayabilsin istiyoruz ve bunu sağlıyoruz. İkinci ilkemiz ise her bir vatandaşımızın rızasını almak. Yani yüzde yüz uzlaşıyla dönüşüm yapıyoruz. Son olarak tüm bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğü ile yürütüyoruz. Biz, kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde evleri yıkarken, ruhları incitmiyoruz. Daha iyisini hep birlikte inşa ediyoruz. İzmir’in kentsel dönüşümünde vatandaşın sigortası, belediyemizdir” dedi.

“GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ ŞEKİLLENDİRECEK MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Zorlu ekonomik koşullara rağmen mazeret değil icraat ürettiklerini belirten Başkan Soyer, şunları söyledi: “Bu sürecin en iyi şekilde atlatılması için maksimum faydayı sağlayacak kentsel dönüşümü hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu model bu ülkenin geleceğinde çok daha fazla yer alacak. Bugünün zorlukları bir tarafa, geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek model üzerinde çalışıyoruz. Yapı stoku çok eskiyen bu ülkede mutlaka kentsel dönüşüm çok daha geniş boyutlarda yer alacak. O zaman bu model çok daha güçlü bir şekilde hayata geçirilecek.”

“HİÇ KUŞKUNUZ OLMASIN!”

Kooperatifleşmeyle Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy olmak üzere İzmir’in altı bölgesinde, toplam 248 hektarlık alanda seferberlik ile kentsel dönüşüm yapıldığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Yürüttüğümüz tüm projelerde olduğu gibi kentsel dönüşümde de odağımız sadece İzmir değil. Geleceğin Türkiye’sine ve dünyasına ilham veren bir vizyonla hareket ediyoruz. Paydaşlarımızla birlikte Rescon Expo Fuarı’nı da işte bu nedenle düzenliyoruz. Amacımız emlak, inşaat ve kentsel dönüşüm sektörlerinin geleceğin şehirlerine hizmet etmesine katkı sağlamak. Belki çok zor, belki çok iddialı, fakat bu dünyadaki yaşamımızı daim kılmak için sektörümüzle birlikte bu adımları kararlılıkla atmak zorundayız. Hiç kuşkunuz olmasın ki İzmir Büyükşehir Belediyesi, sektörün bu yönde göstereceği iradeye, her daim sahip çıkacak ve kararlılıkla yanınızda yer alacak” dedi.

RESCON EXPO'DA NELER VAR?

Rescon Expo’da, bireysel ve toplu konut projeleri, kamunun kentsel dönüşüm projeleri, gayrimenkul danışmanlığı, tiny house ve bungalov evler, çelik prefabrik konut ve ekipmanları, site ve devre mülkler, finans kuruluşları, sigorta ve ekspertiz hizmetleri ürün grupları yer alıyor.

Katılımcı firmalar ise konut, villa, rezidans ve toplu konut projeleri, emlak pazarlama kuruluşları ve arsa ofisleri, kooperatifler ve devre mülk şirketleri, ahşap ve çelik prefabrike konut üreticileri ve ithalatçıları, toplu konut ve kentsel dönüşüme müteahhitlik hizmeti veren firmalar, mimarlık ofisleri, mühendislik firmaları, yapı denetim firmaları, kamu kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerden oluşuyor.

BİNLERCE KİŞİ GEZECEK

Yerli ve yabancı yatırımcılar, konut, iş yeri satın almak veya kiralamak isteyenler, gayrimenkul yatırım uzmanı, danışmanı kişi ile kuruluşlar ve iş insanlarının ziyaret edeceği Rescon Expo’yu, dört gün boyunca binlerce kişinin gezmesi bekleniyor. Fuar kapsamında düzenlenecek forumlar, etkinlikler, söyleşiler de sektöre katkı sağlayacak. Ayrıca, dünya ticaret yollarının günümüze kadar birleşim noktası olan İzmir’de, alım heyetleri ve ikili görüşmelerle ortaya çıkacak iş birlikleri de sektörünün ve bağlı sektörlerin geliştirilmesi, dolayısıyla ülke ekonomisinin ve istihdamın desteklenmesine de katkı sağlayacak.