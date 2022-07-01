Soyer: Körfezde oluşan kokuyu çözeceğiz

01 Temmuz 2022 Cuma, 06:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son günlerde İzmir Körfezi’ndeki kokunun çözümü için yaptıkları çalışmaları İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) ile paylaştı.

Körfez kokusunun bugünün problemi olmadığını, aslında İzmir’in 2 bin yıllık problemi olduğunu vurgulayan Soyer, “Ancak bu bir mazeret değil. İzmir’i dünya kenti yapma yolculuğunda kokunun yeri yok. Kokan bir şehri dünya kenti yapamazsınız. O sebeple bir kriz masası kurduk, hem kısa vade hem de uzun vadede bu sorunu kesin olarak gündemden çıkaracağız” dedi.

En temel sorunun Çiğli Arıtma Tesisi’ne yağmur suları ile pis suların birlikte verilmesi ve orada biriken çamur olduğunu vurgulayan Soyer, “2000’li yılların başında yapılan bu tesis sonrasında hiçbir revizyon ve bakım görmemiş. Teknolojisi de artık eskimiş durumda. Böylesi eskiyen bir tesise yağmur sularını da pis sular ile vererek kapasitesini gereksiz yere dolduruyoruz” diye konuştu. Kurdukları kriz masası ile günlük değerlendirmeler yaptıklarını vurgulayan Soyer, “Kriz masasındaki arkadaşlarımız beş aylık akut çözümleri önerecekleri master plan çalışması yapıyorlar, bir de orta uzun vadeyi kapsayacak bir plan üzerine çalışıyorlar. Revizyon ihaleleri yapıyoruz. Dip temizliği için de Mersin’den gelen iki gemi aralıksız çalışacak” dedi.