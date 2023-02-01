Soyer: Kuraklık için başka çözümler de üretmemiz gerekiyor

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:37

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 12:37

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen Sünger Kent İzmir projesinin ilk uygulamasını yerinde inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği yağmur suyu depolarını çatısına kuran Bornova Manavkuyu mahallesindeki Çamkıran Sitesi Öğün Apartmanı’na giden Başkan Soyer, projeyi memnuniyetle karşılayan yurttaşlarla konuştu. Saha gezisinde çevre apartmanların sakinleri de yağmur suyu deposu taleplerini İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına iletti.

BAHÇE SULAMADA VE TEMİZLİKTE KULLANILIYOR

Çamkıran Sitesi’ndeki Öğün Apartmanı’nda yer alan yağmur suyu depoları, çatı alanı 300 metrekare olan bir binaya düşen yağmur sularını topluyor. Her biri 3 metreküp hacminde 2 depo bulunuyor. Site sakinleri hasat edilen yağmur suyunu bahçe sulamada ve site ile apartman temizliğinde kullanıyor.

“O ZAMAN GEÇ OLABİLİR”

Başkan Tunç Soyer, saha gezisinin ardından Sünger Kent İzmir projesinin kent genelinde yaygınlaşması için ilçe belediyelerinin teknik birim temsilcilerinin katıldığı toplantıya ev sahipliği yaptı. Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda Sünger Kent İzmir projesi ve teknik uygulama kılavuzu hakkında bilgi verildi. Toplantıya Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları da katıldı. Başkan Tunç Soyer, Sünger Kent projesini Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığına değinerek “Bununla gurur duyuyoruz ama bunun yayılması lazım. İlçe belediyelerimizin de diğer büyükşehir belediyelerinin de yapması lazım. Sonuçta kuraklıkla daha çok yüz yüze kalacağız. O zaman çok geç olabilir. Başka çözümler de üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“BİRLİKTE KAFA YORMALIYIZ”

İnsanlığın inanılmaz bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Kendi kurumsal kapasitemizle bununla nasıl başa çıkabiliriz, bu hikâyeyi nasıl hafifletebiliriz düşüncesinden yola çıkarak yaptığımız bir proje bu. Bu, sadece yağmur suyu deposu ve yağmur suyu bahçeleriyle sınırlı bir şey değil. Geçen hafta Ödemiş’te tarlalarda yağmur suyu toplayabilmek için 2 bin civarında sarnıç dağıtmak üzere toplantı yaptık. Ama bu topyekûn bir mücadeleyi gerektiriyor. O nedenle Sünger Kent oluşturma fikriyle ilgili her birinizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Topyekûn özellikle İzmir’in metropol ilçelerdeki belediyelerimizin desteğiyle, işbirliğiyle yürümek mecburiyetimiz var” dedi.

TEKNİK KILAVUZ PAYLAŞILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Jeoloji Mühendisi Alim Murathan ise projenin Başkan Soyer’in vizyonu sayesinde hayata geçirildiğini belirterek “Başkanımız 26 Aralık’ta projenin tanıtım toplantısını yaptı. Türkiye genelinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Sadece Türkiye değil, Afrika’dan, Avustralya’dan, İngiltere’den çok sayıda kişi, akademisyen, bilim insanı Türkiye’de de böyle bir projenin başlamasından son derece hoşnut olduğunu söyledi. Bizim çalışmamızın özgünlüğü şu; biz Sünger Kenti bu kentin temel altyapı sistemi üzerine kurmayı planladık. Kentin zorlukları ve bize sunduğu olanakları dikkate alarak bir kentsel analiz yaptık. Bu analiz üzerine daha bütünlüklü bir proje ortaya koymaya çalıştık” dedi. Alim Murathan, “Herkes Sünger Kent pilot projesini yapabilmeli diye düşündük ve teknik kılavuz hazırladık. Kılavuz bir rehber niteliğinde. Biz bu toplantıyı bu kılavuzu sizlerle paylaşmak için yapıyoruz” diye konuştu.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyunu toplayacak ev ve iş yerlerine destek olmak için başvuru yapan ilk 5 bin binaya yağmur suyu deposu verme kararı almıştı. “İzmir’e 10 bin yağmur bahçesi” kampanyası için ise başvuruda bulunan 10 bin yurttaşa yapacağı yağmur bahçesinde ekeceği bitkiler verilecek. Proje için başvuru süreci devam ediyor. Yağmur suyu deposu ve yağmur bahçeleri teşvik sisteminden yararlanmak isteyen İzmirliler “sungerkent.izmir.bel.tr” adresinden başvuru yapabilir.