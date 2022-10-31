Soyer: Memleketin hepimizin işbirliğine ihtiyacı var

31 Ekim 2022 Pazartesi, 16:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022-2026 dönemi seçimlerini tamamlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ve EBSO Yönetim Kurulu’nu konuk etti. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve EBSO yönetimi, yeni dönemde ilk ziyaretini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yaptı.

Egemenlik Evi’ndeki toplantıda Başkan Tunç Soyer, “Herkes çok tecrübeli. Zaten tek başına sanayici olmak çok zor; bir de böyle bir görevi üstlenmek hiç kolay değil. Ayrı ayrı herkesi tebrik ediyorum. Bu bizim için de yeni bir yol arkadaşlığı demek. Başkanımızla kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz. Ama bu yeni yol arkadaşlığı, hepimize yeni bir heyecan katacak. Sizlerle seve seve birlikte çalışacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyorum. Memleketin hepimizin işbirliğine ihtiyacı var. O yüzden biz de daha fazla ne yapabiliriz, nasıl el ele verebiliriz bunun için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

“ÇOK BÜYÜK DESTEĞİNİZİ GÖRDÜK”



EBSO Başkanı Yorgancılar ise, “Sorumluklarımız ve zorluklarımız artıyor. Biz seçim sürecindeki desteğiniz için teşekkür ederiz. Biz seçimlerimizi tamamladık, yeni meclisimizi oluşturduk. İlk ziyaretimize de sizle başladık. Geçmiş dönemde de sizin çok büyük desteğinizi gördük. Bundan sonra da İzmirimiz için memleketimiz için birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.