Soyer: Mustafa Kemal Atatürk’ün hayallerine layık bir iş yapıyoruz

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:28

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 12:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 12 Ocak’ta göreve başlayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yeni oluşturulan İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı’ndaki ziyarette Başkan Tunç Soyer, yeni yönetime başarılar diledi. Genel seçim sürecine girildiğini hatırlatan Başkan Soyer, “Bir şey değişecek, her şey değişecek. Aynı doğadaki gibi büyük bir enerji birikti. Bu enerji, ortaya çıkacağı anı bekliyor. Onu doğru rehberlikle biz ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

“10 AYDIR İLMEK İLMEK ÖRÜYORUZ”

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: “10 ay önce düğmeye bastık, 10 aydır ilmek ilmek örüyoruz. Adım adım yürüyoruz. 100 yıl önce İzmir’de yapılan İktisat Kongresi’nden ilham aldık. O dönemde demokrasinin meyveleri diyebileceğimiz ortak bir akıl arayışı var. Ortak aklı yaratmak için biz de işçiler, çiftçiler, sanayiciler ve tüccarlarla toplantılar yaptık.”

“İKTİSAT KONGRESİ KURULUŞUN ÇEKİRDEĞİ”

İktisat Kongresi ile Türkiye’nin o koşullarında karma ekonominin ilk adımlarının atıldığını hatırlatan Başkan Soyer, “Liberal ekonomiye kamu müdahalesi nasıl olmalı, bunun adımları atılıyor. Dünyada ilk örnekleri İzmir’deki İktisat Kongresi’nde atılıyor. 100 yıl öncesine baktığınız zaman, İktisat Kongresi bugüne ışık tutan, olağanüstü büyük bir hikâye. Boşuna ‘Kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’ denmiyor. İktisat Kongresi, kuruluşun çekirdeği. Kuruluşun temel taşı” ifadelerini kullandı.

“DÜNYAYA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ OLMALI”

9 Eylül’ün sadece İzmir için değil Anadolu’nun kurtuluşu için simge tarih olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Bizim İzmir olarak önemli bir misyonumuz var. Sadece bir anma ile böylesi bir tarihi geçiştiremeyiz. Biz bu hikayeyi, Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımıza layık bir kongreye dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Ve o nedenle de uzun bir yolculuğa çıktık. Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna layık, onun özlemlerine, hayallerine layık bir iş yapıyoruz. 100 yıl sonra onların yaptığı işi büyüterek bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bizim de krizlere yönelik dünyaya söyleyecek sözümüz olmalı” diye konuştu.

Soyer, 19 Şubat Pazar günü Millet İttifakı’nın 6 genel başkanının da İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılacağını söyledi.

“TARİHİ BİR SÜRECE TANIKLIK EDECEĞİZ”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise ziyaretinden dolayı Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ederek “Birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek “Tarihi bir sürece tanıklık edeceğiz” dedi.