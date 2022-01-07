Soyer: Mutfaktaki yangını söndüreceğiz

07 Ocak 2022 Cuma, 10:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda derinleşen ekonomik krize karşı yeniden İzmir Dayanışması başlatılıyor. Kara kış destekleri kapsamında gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için yurttaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, pandemi ve depremde başlattığı İzmir Dayanışmasını bu kez “İzmir’in size ihtiyacı var” sloganıyla harekete geçiriyor. Kampanya ile kara kışı her geçen gün daha çok hisseden İzmirli yurttaşlara desteğin büyütülmesi hedefleniyor.

Sosyal medya hesaplarından İzmir Dayanışması’nı duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Geçtiğimiz iki buçuk yılda birçok acıya birlikte göğüs gerdik. Çok şiddetli bir depremi yaşadık, kayıplarımız oldu, yas tuttuk. Bir yandan ekonomik krizle, bir yandan salgınla mücadele ettik. Her şeye rağmen bir arada durduk, her zorluğun üstesinden birlikte geldik. Şimdi yine bir arada; tek yumruk olacak, düşeni kaldıracağız. Yoksulluğun hiçbir eve uğramadığı bir İzmir’i birlikte inşa edeceğiz” dedi. Başkan Soyer el birliğiyle İzmir’de, Türkiye’ye örnek olacak bir dayanışma ağı kurduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Önce mutfaktaki yangını söndüreceğiz. Bu amaçla dayanışmamızın ilk adımını Gıda Paketi Kampanyamız ile atıyoruz. Tüm İzmirlileri bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum. Umutluyuz, gü zel günler yakın.”

KAMPANYA HAKKINDA

İzmir Dayanışması’na katılmak için bizizmir.com web sitesine girerek Halkın Bakkalı üzerinden 185 liralık “Gıda Paketi” ve 65 liralık “Hijyen Paketi”nden istenildiği miktarda satın alınabiliyor. Gıda Paketi bir litre ayçiçeği yağı, birer kilo pirinç, bulgur, nohut, un, çay ve şeker, 500 gr siyah zeytin, 500 gramlık iki paket makarna, 750 gr tuz, 65 gramlık iki paket hazır çorbadan oluşuyor. Hijyen Paketi’nde ise bir diş fırçası, 50 ml diş macunu, 7’li hijyenik ped, 5’li 60 gr sabun, 50 ml kolonya, 500 ml şampuan, 20 cc el kremi bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım için başvurmuş, gerçekten desteğe ihtiyacı olan ve sosyal incelemesi tamamlanmış ailelere bu paketleri ulaştıracak. Önceki dayanışma kampanyalarında olduğu gibi veren el yine alan eli görmeyecek.