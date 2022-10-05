Soyer: Müzik bu kez hem ruhumuzu hem de çocuklarımızı iyileştirsin

05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kalıtsal kas hastalığı Spinal Musküler Atrofi (SMA) konusunda farkındalık yaratmak ve İzmir’de yaşayan SMA hastalarına tedavilerinde destek olmak için 13 Ekim’de saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda Feridun Düzağaç’ın sahne alacağı bir dayanışma konserine ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin gelirinin İzmir’deki SMA hastalarının tedavileri için bağışlanacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri SMA hastalarına sahip çıkmaya çağırdı. Başkan Tunç Soyer, İzmir’in her alanda dayanışmanın vücut bulduğu bir kent olduğunu vurgulayarak, “Bu konser alışılagelmiş konserlerden farklı. Çünkü müzik bu kez hem ruhumuzu hem de SMA hastası çocuklarımızı iyileştirecek. Çünkü konserin geliri İzmir’deki SMA hastalarının tedavisi için harcanacak. Konsere gitmeseniz de SMA hastalarına destek için bilet alabilirsiniz. Bu yüzden bu konseri izlemekle kalmayalım, konser biletlerini eşimize dostumuza da hediye edelim” diye konuştu.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Konser için koltuk seçilebilen biletler 200 lira, koltuk seçilemeyen biletler ise 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sadece SMA hastalarına destek olmak isteyenler için katılımsız bilet seçeneği de bulunuyor. Ayrıntılı bilgi için izmir.art adresi ziyaret edilebilir.

GEN TEDAVİSİNİN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

SMA hastaları için gereken gen tedavisinin maliyeti çok yüksek olduğundan İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen Temmuz’da bizizmir.com üzerinden “Umut Ol Hayat Ol” diyerek bir dayanışma kampanyasıyla tedavi bekleyen SMA’lı çocuklar ile onlara yardım etmek isteyenleri bir araya getirmişti.