Soyer: Öğrenciler için yurt inşa edeceğiz
Barınma sorunu yaşayan öğrenciler için kısa vadede yurt kiralama, kendilerine ait misafirhaneyi yurda çevirme ve diğer yurtlardan kapasiteleri kapsamında kontenjan kiralama önlemlerini aldıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uzun vadede yurt inşa edeceğiz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, STK’larla düzenli olarak yaptığı toplantılara devam ediyor. Son olarak çevrimiçi toplantıyı BASİFED ile yapan Soyer, BASİFED’in son günlerde üniversite öğrencilerinin yurt sorununa dair sorduğu soruyu yanıtlayarak bu konuda yürüttükleri çalışmaları anlattı.
Toplantının açılışında konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iç içe çalışmalar yürüttüklerini, bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Üniversite öğrencilerinin barınma hakkına değinen BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “Sorun çok büyük. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki çalışmalarını merak ediyoruz” dedi.
SOYER: YURT İNŞA EDECEĞİZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, günlerdir bu soruna kafa yorduklarını ifade ederek, “İki yurt kiralanması ile ilgili bir yol aldık. Bir Buca’da bir de Bornova’da yurt kiralıyoruz. Örnekköy’deki misafirhanemizi boşaltarak yurda dönüştürüyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir araziye yurt yapmak için bir çalışma başlattık. Biz de bütün enerjimizi vaktimizi yüreğimizi bu meseleye vakfetmiş durumdayız” dedi.
Yurt sahipleri ile bir toplantı yaptıklarını ifade eden Soyer, “Her bir yurttan kapasiteleri oranında kontenjan almak istiyoruz. Bu kontenjanların ücretinin büyük bölümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üstlenerek öğrencilere destek olmayı planlıyoruz. Gelir durumu düşük 5 bin öğrenciye ayda 400 TL nakit destek imkanı yaratmıştık, bunu da önümüzdeki aydan itibaren hayata geçiriyoruz. Son olarak Evka-3’de en az 500 ila 800 kapasiteli planladığımız yurt binasının ihalesini yaparak 2022’de inşaatına başlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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