Soyer, Osmaniye'de yıkılmayan köy enstitüsünü örnek gösterdi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:06

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 09:08

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye turu kapsamında depremden hasar görmeyen Düziçi Köy Enstitüsü’nü ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin aydınlanma yuvası olan ve 1954 yılında kapatılan köy enstitüsünün mezunlarıyla birlikte alanı inceledi. Enstitüyle özdeşleşen tarihi İrfan Çeşmesi’nde mezunlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Soyer, ardından Eğitim Müzesi’ni gezdi.

“75 YIL ÖNCE YAPILAN YAPILAR HALA AYAKTA”

Düziçi Köy Enstitüsü’nde konuşan Başkan Soyer, “Şimdi 1962, 1969 mezunlarıyla, eski öğretmenlerimizle birlikte Düziçi Köy Enstitüsü’ndeyiz. 75 yıl önce yapılmış binalar duruyor burada. Dahası bugün bize ilham veren, geleceğin planlamasında bize rehberlik eden önemli bir miras var. Kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Burada güzel bir müze yapılmış. Daha iyisini, daha kapsamlısını İzmir’de de yapacağız. Köy enstitülerine bu devlet nasıl kıymış; içimize sinmiyor. Hakikaten hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Her gittiğimiz köy enstitüsünde aynı duyguyu yaşıyoruz. Biz bu kıymetli mirasın yaşaması için, torunlarımıza gelecek kuşaklarımıza miras bırakılması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız” diye konuştu.

“DEMİR YOK ÇİMENTO YOK AMA AKIL VAR”

Başkan Soyer, “Dünyadaki belki eğitim uygulamaları konusunda en güzel modellerden birisi. Onun için sonuna kadar sahip çıkacağız. İzmir’de kuracağımız tarım lisesinde de köy enstitülerinden ilham alarak kendimize yol haritası çizeceğiz. Bugün bu depreme rağmen buradaki yapıların dimdik ayakta durduğunu görüyoruz. O zaman demir yok, çimento yok ama akıl var. Akılla kurulmuş bir bina var. Akılla kurulmuş bir tesis var. Akılla oluşturulmuş bir eğitim müfredatı var. Dolayısıyla öğreneceğimiz hatırlayacağımız çok şey var” ifadelerini kullandı.