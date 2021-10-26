Soyer, Strazburg’da: Sosyal demokrasinin tanımını güncellemeliyiz

26 Ekim 2021 Salı, 14:49

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türkiye’den tek encümen üyesi olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Strazburg’da düzenlenen 41. Genel Kurul toplantısına katıldı. Başkan Tunç Soyer, Avrupa’nın 47 ülkesinden 150 binden fazla yerel yönetimi etkileyen bir dizi kararın oylamasında yer aldı. Genel Kurul’da göç, şehirler arası işbirliği, yaşam boyu eğitim, pandemi konuları değerlendirildi.

Başkan Soyer 41. Genel Kurul toplantısı öncesinde Sosyalistler, Yeşiller ve İlerici Demokratlar grup toplantısına katıldı. Sosyalistler, Yeşiller ve İlerici Demokratlar, Kongre’nin dört siyasi grubundan birini ve yüzde 27,62’sini oluşturuyor. Grup toplantısında söz alan Başkan Soyer, “Karşı karşıya olduğumuz iklim krizi nedeniyle birbirimizle ve doğa ile uyumlu adil bir yönetim anlayışı çerçevesinde sosyal demokrasiyi güncellemeliyiz. Demokrasinin de sadece oy kullanan insanları temsilen değil, tüm yaşayan canlıların ve doğanın da temsil edileceği biçimde güncellenmesi gerekiyor. Ancak böyle iklim krizinin zararlı etkileri engellenebilir” dedi.

Başkan Soyer, Strazburg'da Rusya'nın Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko ile de bir araya geldi. Görüşmede farklı alanlarda yapılabilecek işbirlikleri ve Leningrad bölgesinde bir İzmir Ofisi açılması konuları görüştürdü.

Başkan Soyer, Kongre’nin 41. Genel Kurulu kapsamında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener tarafından verilen akşam yemeğine de katıldı.