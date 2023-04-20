Soyer: Tarihte ilk kez otoriter bir iktidarı sandıkta yeneceğiz

Yayınlanma: 20.04.2023 - 11:31

Güncelleme: 20.04.2023 - 11:36

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim için çalışmaların yürütüleceği Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Aliağa seçim ofisinin açılışına katıldı. Açılışa Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Parti Meclisi Üyesi (PM) ve İzmir Milletvekili adayı Rıfat Nalbantoğlu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi (YDK) ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, milletvekili adayları, partililer ve yurttaşlar katıldı. Adayların tanıtıldığı seçim ofisi açılışının ardından Aliağa esnafını ziyaret eden Başkan Soyer, Aliağa Meydanı’nda düzenlenen iftara katıldı.

“1920’LERDEKI AZIM VE KARARLILIĞA YINE IHTIYAÇ VAR”

Seçim ofisi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da hatırlatarak, "23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü kutlayacağız. 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM öncesi bir Amasya Kongresi var. Oradaki genelgede şöyle bir cümle var: 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' Şimdi o azim ve kararlılığa yine ihtiyaç var. Çünkü o gün kurulan meclis, o günün koşullarında bizlere bu topraklarda huzurla, barış içinde el ele yaşayalım diye cumhuriyeti kurmuş. Şimdi bizim hem atalarımıza hem bizden sonra gelen kuşaklara borcumuz var. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaya borcumuz var. Çünkü eğer cumhuriyet halktan yana, haktan yana iktidarlar üretirse işte o zaman yoksulluk, işsizlik, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmaz. Bunları sağlayacak olan şey demokrasidir. Demokrasi sadece 5 yılda bir sandığa gidip oy kullanmak değildir” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMLARIMIZ KUTLU OLSUN”

Demokrasinin önemine vurgu yapan Başkan Soyer, “Demokrasi şeffaflıktır, hesap verebilirliktir, adalettir, hukuktur, vicdandır. Öyle olmadığı için bugün bu toprağın kaynakları sadece bir grubun, bir zümrenin ekmeğini büyütüyor. Oysa bu topraklar herkesi doyuracak kadar zengin, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi mutlu edecek kadar kudretli. Dünyanın en güzel, en bereketli topraklarında yaşıyoruz ama yoksuluz, işsiziz ve sefalet içinde kıvranıyoruz. Hiçbirimize yakışmıyor. Bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimseye bu yoksulluk yakışmıyor. Bunu değiştirmenin tek bir demokratik yolu var. O da 14 Mayıs'daki seçim. O gün büyük bir bayramla kutlanacak. O gün demokratik bir iktidarı kuracağız. Tarihte belki ilk kez otoriter bir iktidarı oylarımızla sandıkta yeneceğiz ve göreceksiniz bu topraklarda hep beraber, el ele, sağlıkla, huzurla, kardeşçe yaşayacağız. O büyük bayrama hazır mısınız? Yine milletin o azim ve kararlılığına ihtiyaç var. O azim ve kararlılıkla bu topraklarda demokrasiye baharlar getirteceğiz. Şimdiden bayramlarımız kutlu olsun” diye konuştu.

“KEMAL BEY’IN DEDIĞI GIBI SIZE SÖZ YINE BAHARLAR GELECEK”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, “Türkiye’nin dertleri büyük. Dertlerden en çok nasibini alan kadınlar oldu. Gençlerin de haklarını aldılar. Emeklilerin de haklarını aldılar. Ama en çok kadınlar çekti. İstanbul Sözleşmesi’nden çekindiler. Kadınlar 15 Mayıs’ta kaybettikleri haklarını söke söke geri alacaklar. Kadınların haklarını alabilmesi için önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaparak Çankaya Köşkü’ne göndermek gerekiyor. İnşallah 15 Mayıs’ta iktidar sabahına uyanacağız. Biz bu seçimi büyük farkla alacağız ama rehavete kapılmak yok. Kemal Bey’in dediği gibi 'Size söz yine baharlar gelecek, Kemal Bey sözünden dönmeyecek'” dedi.

BIRLIK VE BERABERLIK MESAJLARI

CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan da, “Aliağa’dan bir kez daha söz veriyoruz. Sana söz Aliağa, sana söz Türkiye 15 Mayıs sabahı bu ülkeye baharları hep beraber getireceğiz” ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı da olan Mahir Polat, “Cumhurbaşkanımıza yakışır bir büro açıyoruz. Çok uzun bir yoldan geliyoruz. Uzun bir süredir çalışıyor genel başkanımız. Tunç Ağabey, Tunç Başkanımız, pire gibi hepimizden çok çalışıyor. Onu iktidarın belediye başkanı da yapacağız” dedi.

CHP İzmir Milletvekili adayı Helil İnay Kınay, “Burada gücümüze güç kattınız, benim inancımı güçlendirdiniz. Size teşekkür ediyorum. Yıllarca Aliağa’da pek çok alanda mücadele verdim. Sadece çevre değil emekçilerin, çocuklarımızın, kadınlarımızın da mücadelesiydi” dedi.