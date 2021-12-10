Soyer: Türkiye'de sosyal demokrasinin iktidarının vakti geldi

10 Aralık 2021 Cuma, 15:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sosyal Demokrasi Derneği'nin Alsancak’ta bulunan İzmir Şubesi'nin açılışına katıldı. Başkan Soyer, “Sosyal demokrasi, insanlığın yarattığı en büyük inovasyondur. Sosyal demokrasi, birlikte yaşam konusunda insanlığın evriminde varılan en yüksek mertebedir. Dünyanın büyük şehirlerinde yine sosyal demokratlar iktidara gelmeye başladı. Popülist ve otoriter iktidarlar, vadesini doldurup çekip gidiyorlar. Sosyal demokrasinin erdemleri, yine olanca gücüyle insanlığın geleceği için aydınlık yaratmaya devam edecek. Türkiye'de de sosyal demokrasinin iktidarının vakti geldi. O nedenle bu küçücük mekânda bu kadar kalabalık ve omuz omuzayız” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK ÇÖKÜŞÜ DURDURACAK”

Emekleri için Başkan Soyer'e teşekkür eden Sosyal Demokrat Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, “Bu ülkeye özgürlük, eşitlik, barış ve demokrasiyi getirecek, ülkede açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracak, ekonomik çöküşü durduracak bir ideoloji var. Onun adı sosyal demokrasi” şeklinde konuştu.

KİMLER KATILDI?

Açılışa Başkan Tunç Soyer ile birlikte CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Atila Sertel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Sosyal Demokrat Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri katıldı.