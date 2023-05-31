Soyer ve Aslanoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Aslanoğlu, Kılıçdaroğlu’na "Biz senden razıyız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu CHP Genel Başmanı Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.
Sosyal medyadan bu anları paylaşan Aslanoğlu, "Biz senden razıyız Sayın Genel Başkanım. Yorgunluk bilmeden çalışmanız, birleştirici ruhunuz, her koşulda sakinliğiniz, kimsesizlerin kimsesi nasıl olunur? Ne çok şey öğrendim sizden. Varolun, ufkumuzu açıyorsunuz" diye konuştu.
Biz senden razıyız Sayın Genel Başkanım @kilicdarogluk— Şenol Aslanoğlu (@aslanogluchp) May 30, 2023
Yorgunluk bilmeden çalışmanız, birleştirici ruhunuz, her koşulda sakinliğiniz, kimsesizlerin kimsesi nasıl olunur? ne çok şey öğrendim sizden.
Varolun, ufkumuzu açıyorsunuz. pic.twitter.com/Qz3gTLOzrP
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