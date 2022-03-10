Soyer: Zeytin ağaçları Resmi Gazete’den daha yaşlı

10 Mart 2022 Perşembe, 11:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışı doğrultusunda oluşturulan, kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda küçük üreticiye omuz verilmeye devam ediliyor. “Fidanlar Bizden Meyveler Sizden” sloganıyla sürdürülen tarımsal destek programı kapsamında Menderes’in Karakuyu köyünde yapılan zeytin fidanı dağıtımına katılan Başkan Tunç Soyer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki göstererek “Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle zeytinlik alanlar için verilen ölüm fermanını derin bir üzüntü ve hayretle karşıladım. Zeytin ağaçlarının ‘sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilmek' şartıyla yok edilmesi asla kabul edilmez. Bugün Ege Bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun birçok farklı yeri, asırlık zeytin ağaçlarıyla dolu” dedi.

Fidan dağıtımında Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile muhtarlar ve köylüler eşlik etti. Üretici kadınlar “Zeytinime Dokunma” yazılı dövizlerle Başkan Soyer’i karşıladı. Karakuyu İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri karton ve pet şişe kapaklarından yaptıkları Saat Kulesi maketini Başkan Soyer'e hediye etti.

Yüz yaşında bir zeytin ağacını kestikten sonra onun eski haline getirilemeyeceğini dile getiren Başkan Soyer, “Bu yönetmeliğin Türkiye doğasını ve zeytin ekonomimizi de yok edeceğinin farkında değil misiniz? Yok etme hükmü verdiğiniz kimi zeytin ağaçları bin yaşından daha büyük. Hepimizden daha yaşlı. Çok sayıda ülkeden daha yaşlı. Zeytin ağaçları Resmi Gazete'den daha yaşlı. Onlar bize ait değil. Biz onlara aitiz” diye konuştu.

YOK EDEMEYECEKSİNİZ

Başkan Soyer, “Büyükşehir Belediyesi bu kabul edilemez düzenlemeye karşı yürütmeyi durdurma talebiyle yönetmeliğin iptali davasını açtı. Bir kez daha yineliyorum; barışın ve bilgeliğin sembolü olan zeytin ağaçlarını yok edemeyeceksiniz. Yaşamı yok edemeyeceksiniz. Çünkü bizim derdimiz yıkmak değil, yapmak. Çünkü biz maden ocaklarını değil, yaşamı ciddiye alıyoruz. Öylesine ciddiye alıyoruz ki yaşamayı, yetmişimizde bile mesela zeytin dikebiliriz. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Yaşamak ağır bastığından. Her daim, her zaman, yaşamak ağır bastığı için… Bu korkunç yönetmeliğin değil, zeytinlerin yanındayız” dedi.

“BAMBAŞKA BİR ÜLKEYİ BİRLİKTE KURACAĞIZ”

Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Neden bu bereketli toprakların verdiği ile zenginleşmiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Çünkü bu bereketli toprakların ürettiğini, sadece birilerini zengin etmek için kullanıyorlar. Bu bereketi üretenlerin emeğinin karşılığını vermeden sadece üç beş zengini daha da zenginleştirmek için kullanıyorlar. 'Başka Bir Tarım Mümkün' derken tam da bunu kast ediyoruz. Başka bir ülke de mümkün. Bu yoksulluğun olmadığı, bu işsizliğin olmadığı başka bir ülke mümkün. Köye geldiğim andan beri, anneler bana evlatlarının özgeçmişlerini veriyorlar. İçim parçalanıyor. Bu topraklar bu yoksulluğu hak etmiyor. Göreceksiniz bambaşka bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Alın terinizin, emeğinizin karşılığını aldığınız bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.”

Başkan Tunç Soyer'e tarıma ve çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise şunları söyledi: “Zeytin bölgemizin değerli tarım ürünlerinden biridir. Bizler de bu değere sahip çıkmak adına üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Çünkü zeytin gelecektir, berekettir, umuttur.”



