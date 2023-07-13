Soyer’den Alsancak Limanı çıkışı: Karar yok hükmündedir!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 23:25

Güncelleme: 13.07.2023 - 23:25

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) işlettiği İzmir Alsancak Limanı’nın satışı için Körfez ülkeleriyle görüşülmelerin sürmesine tepkiler sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, limanın satılmasına karşı olduğunu söyledi.

“NEDEN SATILACAK?”

Limanın satışına dair kentten kimse ile görüşülmemesine tepki gösteren Tunç Soyer, “İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok önemli bir eseri olup her şeyden evvel İzmir halkına ve İzmir’in kurumlarına emanettir. Neden satılacağı ile ilgili olarak kamuoyunu tatmin eden bir gerekçe açıklanmadan satışının yapılacağının duyurulması asla kabul edilemez. Ayrıca, limanın, şehrimizin asırlık odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve elbette belediyemizin görüşü alınmadan satışa çıkarılması da asla kabul edilemez” diye konuştu.

“İZMİR LİMANI, İZMİR’İN KALBİDİR”

İzmirlilerin yok sayıldığını belirten Soyer, “Bizim meselemiz, sadece limanın kimlere satıldığı değil, İzmirlinin iradesini bir kere daha hiçe sayarak böylesine önemli bir özelleştirme kararının verilmesidir. Bu karar İzmir’in vicdanında yok hükmündedir. Hükümeti, bu şehirde yaşayan 4.5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının görüşlerine ve iradesine saygı duymaya bir kere daha davet ediyorum. İzmir Limanı, İzmir’in kalbidir. Onu korumak belediyemizin, tüm İzmirlilerin, 80 milyonun ve elbette hükümetin de görevidir” ifadelerini kullandı.