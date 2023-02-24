Soyer'den "Bir Kira Bir Yuva" açıklaması: Herkes İzmir’e güvendi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 14:24

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 14:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem felaketinin ardından sığınacak eve ihtiyaç duyan aileler için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti. 22 Şubat akşamı Halk TV’deki özel yayın için yüzlerce personel ve gönüllünün görev başında olduğunu hatırlatan Soyer, ziyaret ettiği çağrı merkezi çalışanlarına “İşte benim kahramanlarım. Her şey çok daha güzel olacak. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi bir ekip benim arkamda duruyor. Sizinle çalışmaktan gurur duyuyorum. O gece inanılmaz bir dayanışma vardı. Milyonlar sadece bizlerin sözlerine inandı. Ortada ne bir SMS ne de bir hesap numarası vardı. İzmir’e ve bizlere herkes güvendi” diye seslendi.

“ARKAMDA DAĞ GİBİ DURDUNUZ”

Toplanan 330 milyon liralık yardımın tek bir kuruşunun boşa gitmemesi için daha da çok çalışacakları söyleyen Başkan Soyer, “İzmir’e toz kondurmamamız gerek. Size sonuna kadar güveniyorum. Sadece ağzımızdan çıkan sözlere herkes güvendi. Uyku uyumadan geceyi sabah ettiniz. Arkamda dağ gibi durduğunuz için çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık” şeklinde konuştu.

33 BİN 98 AİLEYE YUVA OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketleri sonrasında barınma sorununa çözüm bulmak için İhtiyaç Haritası ile başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası dayanışmayla büyüdü. Bir Kira Bir Yuva Kampanyası’na yurt içi ve yurt dışından önemli isimler katılarak destek verdi. Kampanyada gece boyunca 33 bin 98 aile için 330 milyon liralık yardım toplandı. Ertesi günü gelen bağışlarla birlikte bu rakam 350 milyon lirayı aştı.