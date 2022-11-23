Soyer'den Düzce mesajı: Destek için teyakkuzdayız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin ardından, “Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz” dedi.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de yerin 6.81 kilometre derinliğinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden de hissedilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en az 35 kişinin yaralandığını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından, “Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz” diye konuştu.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 23, 2022
Ekiplerimiz destek için teyakkuzda.
Can kaybı olmaması tek dileğimiz.
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