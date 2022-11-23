Soyer'den Düzce mesajı: Destek için teyakkuzdayız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin ardından, “Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:00
Soyer'den Düzce mesajı: Destek için teyakkuzdayız
Abone Ol google-news

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de yerin 6.81 kilometre derinliğinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden de hissedilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en az 35 kişinin yaralandığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından, “Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz”  diye konuştu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir Düzce deprem

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler