Soyer'den Düzce mesajı: Destek için teyakkuzdayız

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:00

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de yerin 6.81 kilometre derinliğinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden de hissedilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en az 35 kişinin yaralandığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından, “Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz” diye konuştu.