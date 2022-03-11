Soyer’den İzmirlilere 'İstiklal Marşı' çağrısı

11 Mart 2022 Cuma, 10:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü nedeniyle anma yürüyüşü düzenliyor. Yarın saat 15.45’te Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak ve Konak Atatürk Meydanı’nda son bulacak yürüyüşe tüm İzmirlileri davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan okuyarak, coşkuyla yürüyeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümünü yürüyüşle kutlayacak. Yarın (12 Mart Cumartesi) saat 15.45’te Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak yürüyüş Konak Atatürk Meydanı’nda son bulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı İstiklal Marşı eşliğinde düzenlenecek yürüyüşe katılacak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, beraberlik ve bağımsızlığının sembolüdür. Kurtuluşu ile bağımsızlığın simge kenti İzmir, dik duruşundan ve özgür yaşama kararlılığından hiçbir zaman vazgeçmedi. İzmirli hemşerilerimizle birlikte İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan okuyarak, 12 Mart Cumartesi günü coşkuyla yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahraman şehitlerini ve ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyen, Mehmet Akif Ersoy'u, saygı ve rahmetle anacağız” dedi.