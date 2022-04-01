Soyer'den İzmirlilere kitap bağışı çağrısı: Her mahalleye bir kütüphane

01 Nisan 2022 Cuma, 11:04

İzmir’de “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası başladı. Kampanyanın ilk destekçisi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 200 kitap bağışladı.

Ekonomik krize rağmen bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Soyer, “Bu ilke doğrultusunda tüm zorluklara rağmen dezavantajlı mahallelerin muhtarlıklarına kütüphaneler kuruyoruz. Bu kütüphanelerin raflarını da ancak dayanışma duygularını göstermekten hiçbir zaman kaçınmayan İzmirlilerle doldurabileceğimizi biliyoruz. Biliyoruz ki ancak birlikte bilgiyi çoğaltabilir, aydınlığı büyütebiliriz. Tam da bu yüzden sizi kitaba erişimi olmayan mahallelerle kitaplarınızı paylaşmaya çağırıyorum. Siz destek olun ki her mahallenin bir kütüphanesi olsun. Siz destek olun ki aydınlık mahalle mahalle büyüsün, gelecek aydınlık olsun” dedi.

NASIL DESTEK OLUNUR?

Kampanyaya ikinci el kitapla destek olunabiliyor. Ancak kampanya kapsamında ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçılardan yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını, üzerine “Her Mahalleye Bir Kütüphane” yazacakları bir koliye koyarak şu noktalara bırakmaları isteniyor:

Kent Kütüphanesi, Alsancak

Şato Kütüphanesi, Konak

Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak

Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca

Güzelbahçe Kütüphanesi, Güzelbahçe

Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca

Sasalı Tarım Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Çiğli

Vapur Kütüphaneleri: Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı Vapuru

Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi, Konak

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, Bornova

Yasemin Kafe, Bostanlı

Karşıyaka Eşrefpaşa Polikliniği

Balçova İZSU binası

Kütüphaneler Müdürlüğü’nden muhtarlara eğitim

Kampanya kapsamında toplanan kitaplar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından tasnif edilecek, temizlenecek ve İZBETON tarafından yapılan muhtarlık kütüphanelerine gönderilecek. Kütüphaneler Müdürlüğü ise muhtarlara kitap tasnif etme, dizilim, ödünç verme ve kütüphane yönetmekle ilgili temel konularda eğitim verecek.

İLK ETAPTA 50 MAHALLE

İZBETON, “Her Mahalleye Bir Kütüphane” projesi kapsamında İzmirli muhtarları projeye dair bilgilendirdi. Projeden faydalanmak isteyen muhtarlar, kütüphane taleplerini İZBETON’a iletti. İZBETON ekipleri kütüphane yapılacak alanın uygunluğu, muhtarlığın mahalledeki konumu, bütün mahalleye hizmet edip edemeyeceği gibi kriterleri göz önüne alarak muhtarlıkları inceledi. İlk etapta Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak ve Narlıdere’deki muhtarlıklara kütüphane kurulacak.