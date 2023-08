Soyer’den KKM eleştirisi: Kur korumalı memleket peşindeyiz!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:12

Güncelleme: 31.08.2023 - 13:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar sahil şeridini korumak amacıyla hayata geçireceği “Seferihisar Akarca Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı” inşaatına başladı.

Seferihisar Hıdırlık Mahallesi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Törenin sonunda hattın ilk boruları denize indirildi. Büyük turizm potansiyeli bulunan Seferihisar'ın sahil şeridini korumayı amaçlayan proje kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü, 95 milyon liralık yatırımla 2 bin 500 metrelik derin deşarj hattı ve yeni terfi hattı inşa edecek.

“YILLARDIR HALI ALTINA SÜPÜRÜLEN SORUNLARI GÖREVİMİZİN ODAĞINA YERLEŞTİRDİK”

İzmir’in su varlığını koruyacak ve İzmirlilerin suya erişimini nesiller boyunca güvence altına alacak yatırımlara Cumhuriyet gibi, bu topraklardaki geleceğin teminatı olarak baktıklarını ifade eden Tunç Soyer, “Dört yıl önce göreve geldiğimde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şehrimizin altyapı sorunlarının röntgenini çektik. Gördük ki yaklaşık dört buçuk milyon nüfusuyla Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir’in, altyapı konusunda birçok eksiği var. Bu nedenle beş yıllık hizmet süremiz içinde altyapı yatırımlarına öncelik verdik. Bu irademiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının vitrin projelerine değil, altyapıya harcanması, yani toprağın altına gömülmesi anlamına geliyor. Aldığımız kararın hiç şüphesiz ki günübirlik siyaset açısından neyi ifade edebileceğini iyi biliyorum. Fakat biz kısa vadeli siyasi menfaatlerimiz yerine çocuklarımızın, torunlarımızın, tüm İzmirlilerin güvenli yaşam hakkını seçtik ve bunun gereğini yerine getirdik. Son dört yılda İzmir’in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık. İzmir'in yıllardır halı altına süpürülen sorunlarını beş yıllık görev süremizin odağına yerleştirdik” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’DEN ANKARA’YA ÜÇ KERE GİDİP GELECEK KADAR BİR KANALİZASYON VE İÇME SUYU AĞI ÖRDÜK”

Sadece İZSU’nun kent geneline yaptığı altyapı yatırımlarının bedelinin 16 milyar lira olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Birbirinden kritik öneme sahip altyapı projelerimizle İzmirliler için yerin altında nesiller boyu hizmet verecek bir yaşam destek sistemi kuruyoruz. Son dört yılda Körfez’e açılan 260 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamladık. 2023’te ise yaklaşık 7 milyar liralık dev bir yatırımla 230 kilometre yağmur suyu hattı daha yapıyoruz. Tüm bunları neden yapıyoruz? Körfezi dışarıdan seyredilen bir manzara değil, yeniden içinde yüzülebilen bir yaşam kaynağı haline getirmek için. Şiddetli yağışlarda oluşan selleri engellemek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için. Öte yandan İzmir’in dört bir tarafını son teknolojiye sahip arıtma tesisleriyle donatıyoruz. 2019 yılından bu yana 3 adet atıksu ve 4 adet paket atıksu arıtma tesisini hizmete aldık. 2 arıtma tesisimizin kapasitesini artırdık. Bu tesislerin toplam yatırım tutarı 460 milyon lira. 4 milyar 900 milyon lira harcayarak Bin 200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi kurduk. İzmir’in her bir noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlama hedefimiz doğrultusunda, son dört yılda 4 milyar liralık yatırımla 2 bin 500 kilometre içme suyu şebekesi inşa ettik. Yani şehrimizin altında İzmir’den Ankara’ya üç kere gidip gelecek kadar uzun bir kanalizasyon ve içme suyu ağı ördük. ‘Dört yıl geçti, gözle görülür bir hizmet yok’ diyenlere diyeceğim son söz budur. Ben İzmirlilerin canını sokakta bulmadım. Anlatması zor da olsa, görülse de görülmese de bu yoldan dönecek değiliz. Biz kaynaklarımızı İzmir’in asli önceliğine yani altyapı hizmetlerine harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü benim her bir İzmirli kardeşime güvenli yaşam alanları sözüm var” diye konuştu.

“MAZERET DEĞİL İCRAAT ÜRETMEK İÇİN SEÇİLDİK”

Temelini attıkları projenin açılışını da kısa süre içerisinde yine hep birlikte yapacaklarını ifade eden Soyer, “Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi’nin deşarj noktasını kıyıdan bir kilometre öteye taşıyoruz. 95 milyon yatırım bedeliyle gerçekleştireceğimiz projemiz, hem Kocaçay Deresi üzerindeki yükü kaldıracak hem de vatandaşlarımızın bugün olduğu gibi gelecekte de sahilden gönül rahatlığıyla yüzmesini sağlayacak. Seferihisar ilçemize yaptığımız yatırımlar elbette bununla sınırlı değil. Kocaçay Deresi’nde 10 yıldır Seferihisarlılar ile birlikte hayalini kurduğum proje nihayet hayata geçiyor. Şuan atıl durumda olan Kocaçay Deresi’nin çevresini 88,5 milyon liralık yatırımla İzmir’in en büyük yeşil alanlarından birine dönüştürüyoruz. 136 bin metrekarelik bu yeşil alan Seferihisar ve çevresine nefes aldıracak. Parkımızı 2024 yılının ilk aylarında hizmete açacağız. 2019 yılından bu yana, İZSU Genel Müdürlüğümüz eliyle Seferihisar’a 400 milyon liralık yatırım yaptık. İzmir’i ve Seferihisar’ı daha iyiye taşımak için, İzmirlilere güvenli yaşam alanları sunmak için, tüm engelleri aşarak İzmir’in altyapısını baştan sona güçlendirmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler mazeret değil icraat üretmek için seçildik. Ne ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz, ne de yaptıklarımızın siyasetin sığ sularına çekilme çabası bu samimi gayretimize engel olamadı, bundan sonra da olamayacak” şeklinde konuştu.

“BİZ KUR KORUMALI MEMLEKET PEŞİNDEYİZ”

Bugünlerde kur korumalı mevduat (KKM) hesabı adı altında bir söylem olduğunu da vurgulayan Başkan Soyer, “Kur korumalı mevduat sahipleri mağdur olmasın diye o mevduat sahiplerini korumaya çalışan bir sistem. Bir yandan paraları çarçur olmasın diye birileri mevduat sahiplerini korumaya çalışıyor biz de kur korumalı çocukların, kur korumalı tarımın, kur korumalı vatandaşın, kur korumalı gençliğin, kur korumalı memleket peşindeyiz” diye konuştu.

BU YATIRIMLARI TEK BAŞIMIZA GERÇEKLEŞTİREMEZDİK

Seferihisar’ın çevre ve doğayla iç içe bir ilçe olduğunu ifade eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise “10 tane mavi bayraklı plaja sahibiz ancak tek başımıza olsak bu yatırımları gerçekleştirmek zor olurdu. Çevreci vizyonu sayesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in destekleri çok kıymetli. Altyapı çalışmaları çok değerli ama görünmez. Etkisi on yıllarca sürer. Bugün atacağımız temelin etkisini 30 yıl sonra bile göreceğiz. Başkanımız Tunç Soyer’e ve İZSU Genel Müdürlüğü’ne de çok teşekkür ediyorum” dedi.

2.5 KM’LİK DENİZ DEŞARJ HATTININ YAPIMI DA BAŞLIYOR

Seferihisar Akarca Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı Projesi turizm potansiyeli bulunan Seferihisar'ın sahil şeridini korumayı amaçlıyor. Proje kapsamında 95 milyon liralık yatırımla 2 bin 500 metrelik derin deşarj hattı ve yeni terfi hattı inşa edilecek. Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış sular, proje sayesinde sahil bandının 1 kilometre açığına verilerek Seferihisar sahillerinin güzellikleri koruma altına alınacak.

Projenin 2023 yılı sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.

İZSU’DAN SEFERİHİSAR’A 400 MİLYON LİRALIK YATIRIM

2019 yılından beri İZSU Genel Müdürlüğü Seferihisar’a 400 milyon liralık yatırım yaptı. Bu kapsamda, ilçede 128 km içme suyu hattı ile 12 km atık su hattının yapımı tamamlandı. 175 kilometre dere temizliği yapılarak 56 bin ton malzeme çıkarıldı. İçme suyuna kesintisiz erişimi güvence altına almak amacıyla, 2 yeni içme suyu kuyusu açıldı. Sağlıklı içme suyunun her haneye ulaşması için Beyler Mahallesi’nde paket içme suyu arıtma tesisi yapılarak hizmete alındı. İZSU Genel Müdürlüğü’nün Seferihisar için projelendirdiği diğer 100 projeye yönelik çalışmalar da devam ediyor.