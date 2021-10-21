Soyer'den kooperatiflere 'yerli ürün alım garantisi' müjdesi

21 Ekim 2021 Perşembe, 16:50

Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından bu yıl 16. kez yapılan Ödemiş Süs Bitkileri Fidancılık Sergisi başladı. 21-24 Ekim tarihleri arasında “İklim Krizinin Etkileri Hakkında Farkındalık Yaratmak” temasıyla düzenlenecek.

Açılış konuşmasında Küçük Menderes Havzası'nın önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, “Süs bitkileri üretimi, yarattığı katma değer ve istihdam ile Türkiye tarımının en önemli sektörlerinden biri olmalı. Türkiye, 2020 yılında 106 milyon dolar değerinde süs bitkisi ihracatı yaptı. İzmir’de üreticilerimizin daha iyi koşullar sağlayarak bu oranı artıracağını çok iyi biliyoruz. 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonumuz çerçevesinde geçen ocak ayında burada, Ödemiş ilçemizde 'İzmir Tarımı' programımızı açıklamıştık. İzmir Tarımı, ülkemiz tarımını ithalat kıskacından kurtararak ihracatçı konumuna getiren bir projedir. Kuraklıkla ve yoksullukla mücadeleyi odağına alan İzmir Tarımı; ürün deseninin planlanmasından lojistiğe, ürünün işlenmesinden pazarlamasına kadar kapsamlı ve çok yönlü araştırmala rı içerir. Örneğin süs bitkileri ve peyzajda ithal türler yerine Akdeniz’in doğal bitki ve çalılarının teşvik etmesine karar verdik. Bu tercihi yapmamızın nedeni, bu bitkilerin yıl boyunca hiç sulama ihtiyacı duymaması. Böylelikle kısıtlı su kaynaklarımızı ve biyolojik çeşitliliği koruyor, aynı zamanda park bahçelerin sulama ve bakım maliyetlerini büyük oranda düşürüyoruz. Bu konuda üretici kooperatiflerimize bir de müjde vermek istiyorum. İthal bitki ırkları yerine, peyzaja uygun yerli ve doğal türleri üretmeyi tercih eden üreticilerimize bu yıl itibariyle yüzde 25 ön ödemeli alım garantisi veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi dönüşümde yer almak isteyen tüm üreticilerimizin yanında ve destekçisi olacak” dedi.

"İHRACATI ARTIRACAĞIZ"

Alım garantisine ek olarak satış garantisi de vereceklerini ifade eden Soyer, “İZFAŞ’ın düzenlediği fuarlar sayesinde, üreticimizi dünyadaki alıcılar ile buluşturmaya devam ediyoruz. Az su tüketen doğal süs ve peyzaj bitkilerini hem alım garantisi hem de ihracat desteği kapsamına alıyoruz. Flowera Kesme Çiçek Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarımız, bu konuda atacağımız en önemli adımlardan biri. Öte yandan, İzmir’de ev sahipliği yapmaya hak kazandığımız Botanik EXPO 2026 ile İzmir’in süs bitkileri ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu nedenlerle, peyzaj sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşların Türkiye’deki buluşma platformu Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne büyük önem atfediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her konuda ve her koşulda sizlere desteğinin devam edeceğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteri m. İhracatımızı artırmak mecburiyetindeyiz. Süs bitkileri konusunda üreticimizin çok başarılı performansını tüm dünyaya taşımalıyız. İhracatı artırmadığımız takdirde iç piyasada süs bitkileri üreticileri daralıp, küçülüp yok olmaya mahkumdur. Başka yolumuz yok!.Dünyaya sizi daha çok tanıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

SARIBAL: ÇEVRE HAYATTIR

İklim değişikliği ve küresel ısınma konusuna değinen CHP Bursa Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi, CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Bu topraklar kutsal. Dünyayı açlık yeniden terbiye etmeye başladı. 'Toprak yoksa hayat yok' demeyi becerebilmeliyiz. Çevre bir hayattır. Çevre insanoğlunun tekelinde değildir, dünyanın ve canlılarındır. Süs bitkileri birliğinin yapmış olduğu bu sergi bu anlamda çok önemli" dedi.

ERİŞ: BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise, “Ödemiş kooperatifçiliğin, hayvancılığın, tarımın beşiği. Başkanımız Tunç Soyer'in desteğiyle başarmak istiyoruz. En güzel ürünler sizi burada karşılayacak. Kendi fidanlığımızı kurduk. Başkanımız Tunç Soyer'in 'Üretici doğduğu yerde doymalı' sözü var. Biz de bu şekilde çalışıyoruz. Kaymakamımız da zorluklarımızı çözüyor. Birlikte başaracağız” diye konuştu.

"KDV DÜŞÜRÜLMELİ"

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ise, “Sergimizin; üreticilerimize ve sektörde emek veren, ekmek yiyen herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her yıl üstüne koyarak sergimizin buralara gelmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Dündar da, “İzmir süs bitkilerinin yüzde 35'ini üstleniyor” dedi ve ihracat rakamlarına dair açıklamalarda bulunarak KDV oranının düşürülmesini talep etti. Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Ardıcak, “Burası yeşil endüstrinin merkezi, üreticinin bayramı. Burada bulunmak çok güzel, katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.