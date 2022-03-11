İngiltere'den Rusya'ya bir yaptırım daha! 368 milletvekili listede
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki 386 milletvekiline yaptırım kararı aldı. Peki hangi yaptırımlar uygulanacak? İşte tüm detaylar..
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Donetsk ve Lugansk'a verdikleri destek nedeniyle Duma'nın 386 üyesine yaptırım uygulandığı bildirildi. Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un aldığı yaptırım kararıyla Rus milletvekillerine İngiltere'ye seyahat yasağı getirildiği ve bu ülkedeki mal varlıklarına erişimin engellendiği belirtildi.
RUSYA'NIN ULUSLARARASI ALANDA İZOLE EDİLMESİ
Bakan Truss, yaptırım kararına ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Putin'in Ukrayna'yı yasa dışı işgalinde suç ortaklarını ve bu barbarca savaşı destekleyenleri hedef alıyoruz. Baskıyı bırakmayacağız ve yaptırımlarla Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz. Müttefiklerimizle Ukraynalı dostlarımızın yanındayız. Ukrayna'yı, insani yardım, savunma silahları ve Rusya'yı uluslararası alanda izole etmek için diplomatik çalışmalarla desteklemeye devam edeceğiz."
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