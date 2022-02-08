'Soygunun faturasını' sosyal medyadan paylaştı: Tüm yurttaşlar Danıştay'a başvursun!

08 Şubat 2022 Salı, 09:41

Yılbaşında elektrik faturalarına gelen kademeli zam vatandaşın ve esnafın gündeminden düşmüyor. Yüzde 50 ila yüzde 125 dolayında gelen zamlar sonrasında vatandaş iki katı faturayla karşı karşıya kaldı. Birçok kentte esnaf kepenk kapatırken vatandaşlar meydanlarda gelen yüksek faturaları protestoları sürüyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çevreci Avukat Remzi Kazmaz, 15 gün evde olmamasına rağmen gelen 10 bin TL’lik elektrik faturasını mahkemeye taşıyacağını duyurdu. Ofisine de 6 bin TL fatura geldiğini aktaran Kazmaz, “Bu faturalar muhalif isimlere daha mı fazla kesiliyor? Bunun kriteri nedir?” diye sordu.

“Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır soygunuyla karşı karşıyayız" diyen Av. Kazmaz, zamların geri alınması için Danıştay’a dava açacağını ifade ederek mağdur tüm vatandaşları da dava açmaya davet etti.

“TEK BAŞIMA HAKKIMI ARIYORUM”

Enerjinin sermaye olarak aktarılmaması gerektiğine dikkat çeken Kazmaz, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tek başıma hakkımı arıyorum. bu olay bir zam değil bir soygun dur bir talandır. Bugün (8 Şubat) Bodrum Aydem önünde Saat 12.00 de hep birlikte hakkımızı arayalım” diyerek vatandaşları faturaları protesto etmeye çağırdı.

Av. Remzi Kazmaz'ın paylaştığı faturlar şöyle:

