Soykan: 'Peker her şeyi göze aldığını belirtiyor'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:42

İfşaat videolarıyla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayımlamasının üzerinden bir yıl geçti. Gazeteci Timur Soykan, Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Kayda Geçsin'de organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e ilişkin yeni video iddialarını değerlendirdi.

Peker'in ilk videolarına başladığından itibaren bir stratejisi olduğunu söyleyen gazeteci Timur Soykan, "11 video çekeceğini söyledi. O videoların sekizincisine geldiğinde adım adım Saray'a yaklaştı" dedi.

Soykan şunları kaydetti:

"Bütün toplumun bir temizlik arzusu var artık. Yargısı çürümüş bir ülke ile karşı karşıyayız maalesef. Bir elit kesim var onlar dokunulmaz bu ülkede. Yargıdan muaflar... Bu bir devletin sonudur. Aslında Peker'in ifşaları bunu gösterdi. Sonucu olmadıkça toplum suç işliyorsun ve ceza almıyorsun bunu gördü.

Peker'in dijital tecrit döneminde bütün bunları söyledi ama bir sonucu alamadığını gördü. Bunlar tabii tahmin. Pasaportunun iptal edilmesi, BAE'nin tecrit uygulaması ile beraber herhalde 'Ben bu malzemeleri ortaya koyarım ama bu toplum balık hafızalı ben seçime yaklaştığımda bu şeyleri ortaya koyacağım' diye düşündü.

"AKP VE ERDOĞAN İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR SENARYO"



Barış Pehlivan'ın ulaştığı bu yeni bilgi Sedat Peker'in seçime hazırlandığını ortaya koyuyor. Bu Türkiye siyasetini çok ciddi etkileyecek bir durum. Bir seçim atmosferindesiniz, Sedat Peker videolarla ulaşıyor ve milyonlarca insanı etkiliyor. Bu AKP ve Erdoğan için çok kötü bir senaryo buna engel olmak zorunda. Bunun içinde çeşitli adımlar atmak zorunda.

"PEKER HER ŞEYİ GÖZE ALDIĞINI BELİRTİYOR"



Sedat Peker her şeyi göze aldığını belirtiyor. 'Büyük tehdit altındayım' diyor. O videoyu çektiği anda 'Ben artık Türkiye'yi gönderilmeyi göze aldım. Ne pahasına olursa olsun ben seçimden önce konuşacağım' diye bir vaatte bulunuyor. Seçim atmosferine girmiş bir Türkiye'de çok çok etkili olur. Kanıtlı, belgeli seçim sürecinde ortaya çıkarsa siyasi sonuçlarının olacağını söyleyebiliriz."