Soylu açıkladı: PKK'nin kritik ismi etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nin Gap-Rıha eyalet sorumlusu olduğu belirtilen 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.
Terör örgütü PKK'nin Gap-Rıha eyalet sorumlusu olduğu belirtilen 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, operasyonda etkisiz hale getirildi. Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Soylu, "PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık ve Polis Özel Harekat ekiplerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.
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