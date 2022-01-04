Soylu ‘il tanıtım günleri’ için harekete geçti: CHP ve İYİ Parti'den sert tepki

04 Ocak 2022 Salı, 16:13

İçişleri Bakanlığı, İBB'nin yaptığı düzenlemelerle öne çıkan il tanıtım günlerini yapma yetkisini belediyelerden alarak valiliklere verdi. CHP ve İYİ Parti, İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararına CHP ve İYİ Parti'den tepki gecikmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Sivil toplum kuruluşları ile İBB’nin arasının iyi olmasını istemiyorlar. Klasik engellemelerden birisidir bu” dedi. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da "İBB, çoklu denetim merkezi tarafından baskı altına alınmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

"BASKI ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR"

Balyalı, yaptığı değerlendirmede, il tanıtım günlerinin, AKP'nin İBB yönetiminde olduğu dönemde de yapılan bir etkinlik olduğunu hatırlattı. Balyalı, "Ne oldu da bir günde bu etkinliği valiliğin yapmasına karar verildi? Ben, bu durumu şöyle yorumluyorum: İBB ile sivil toplum kuruluşlarının arasının iyi olması istenilmiyor. Söylediğim gibi; klasik engellemelerden birisidir bu” diye konuştu.

İYİ Parti'nin İBB Meclisi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da karara tepki göstererek şunları söyledi:

“Alınan bu karar, engellemelerden bir tanesi. İl tanıtım günleri genellikle Yenikapı ve Maltepe’de bulunan etkinlik alanlarında yapılıyordu. İBB, çoklu denetim merkezi tarafından baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bunlar aslında gündemi değiştirme çabalarıdır. Ne yaptıklarını anlamak mümkün değil. Uzun yıllardır bu etkinlikler İBB tarafından yapılıyordu, bir günde bu işin valilik tarafından yapılması istendi. Ne yaptıklarını anlamak gerçekten mümkün değil.”