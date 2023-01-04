Soylu İmamoğlu'yla 'alay' etmişti... Kaftancıoğlu'ndan çok sert yanıt geldi: 'Arsız ve terbiyesiz'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 14:17

Basın toplantısı sırasında bir gazeteci İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki işe alımlarla ilgili başlatılan soruşturma hakkındaki açıklamalarını hatırlattı.

Soylu'ya “Belediyede işe alınan terör iltisaklı kişilere yönelik ‘Sayın bakan sayı verdi ancak 8 ay boyunca bu kişileri yetkisi olduğu halde işten çıkarmadı’ dedi. Yani sizin sorumluluğunuz olduğunu iddia ediyor. Buna ne dersiniz?” diye soruldu.

Soylu, "Selpak var mı arkadaşlar terimi sileceğim" dedikten sonra gülerek "çok lazım" ifadelerini kullandı. Ardından da "yavuz hırsız ev sahibini bastırır" yanıtını vermekle yetindi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Soylu'ya çok sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Kişilerin fizyolojik ve biyolojik gerçeklikleriyle dalga geçebilecek kadar arsız ve terbiyesiz bir fotoroman gerçekliğini takdimimdir 16 milyonun iradesine bunu yapan gariban, engelli, engelsiz vatandaşa neler yapmaz ki? İmza Wchpdhkpkckxy örgütü. Ben demiyorum fotoroman diyor" dedi.