Soylu isim vermeden duyurdu: Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:06

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:52

Türkiye, deprem bölgelerindeki yağma görüntülerini konuşurken, Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş dikkat çeken bir video yayımladı.

Depremzedelere yardım etmek için gönüllü ekiplere katılan Uğur Kardaş, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afganın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..."

"ADIYAMAN'DA GÖZALTINA ALINDI"

Sosyal medyada gündem olan videoya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu isim vermeden açıklama yaptı.

Soylu yaptığı açıklamada videoyu çeken kişinin Adıyaman'da gözaltına alındığını söyledi.

Soylu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce bir video seyrettim. Seyrettiğim videoada okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan videoyu çekiyor. İnsan gibi de konuşuyor. 'Bir Afgan çıkan cesetleri elini kesti altınları aldı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık."