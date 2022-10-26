Soylu kadın cinayetlerinin azaldığını söyledi: Dernek verilerine göre azalmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın cinayetlerinde geçen yıla göre azalma yaşandığını belirterek, “Geçen yılın yüzde 7 aşağısında kadın cinayetleri. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkınca kadın cinayetleri artacak, şöyle olacak, böyle olacak' denildi. Hiç böyle bir şey değil. Polis aynı polis, devlet aynı devlet, kanun aynı kanun" dedi. Ancak Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre kadın cinayetlerinin arttığı görüldü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlarla Edirne'de bir araya geldi.
Kadın cinayetlerine ilişkin konuşan Soylu, “ Kadın cinayetleri, geçen yılın yüzde 7 aşağısında Biz, bir tanesinin bile olmasına tahammülümüz söz konusu değildir. Bir tanesinin olmaması için de çaba sarf ediyoruz. Ancak birtakım değerlendirmeler yapıldı, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkınca kadın cinayetleri artacak, şöyle olacak, böyle olacak denildi, hiç böyle bir şey değil. Polis aynı polis, devlet aynı devlet, kanun aynı kanun” dedi.
YILIN İLK 9 AYINDA 246 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
Bakan Soylu kadın cinayetlerinin geçen yıla göre yüzde 7 oranında azaldığını söyledi. Ancak Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre kadın cinayetlerinin arttığı görülüyor.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2022 yılının ilk 9 ayında 246 kadın öldürüldü. 2021 yılının ilk 9 ayında ise 207 kadın öldürüldü. 2021 yılının ilk 9 ayında 151 şüpheli kadın ölümü var. 2022 yılının ilk 9 ayında ise 176 şüpheli kadın ölümü var.
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