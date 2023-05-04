Soylu'nun 'ses kaydı' iddiasına CHP'li Özkoç'tan yanıt: Çeviköz yargıya taşıyacak

Yayınlanma: 04.05.2023 - 17:46

Güncelleme: 04.05.2023 - 17:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6'lı masanın toplantılarında alınan kararların CHP'li Ünal Çeviköz tarafından bir AB ülkesinin büyükelçisine götürülüp onaylatıldığını ve görüşmeye ilişkin ellerinde ses kaydı olduğunu iddia etmişti.

NTV'nin haberine göre; Soylu'nun bu iddialarına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ünal Çeviköz'ün konuyla ilgili dava açacağını belirtti.

Özkoç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ünal beyle bu konuyla ilgili görüştüm. Konuyla ilgili hemen dava açacağını söyledi. Süleyman Soylu'nun bahsettiği kişi bizim milletvekilimiz, CHP'nin genel başkan yardımcısı ve bahsettiği kişi bu ülkede büyükelçilik yapmış bir kişi.

Herhangi bir soruşturma konusu mevzu değilken, aradan bu söylediği sözün üzerinden bir yıl geçmişken ve bu bir yıl içerisinde Ünal Çeviköz ile ilgili savcılığa bir bildirimde bulunmadığı halde ve bununla ilgili bir fezlekenin TBMM'ye gelmemiş olmasına rağmen kalkıpta 'ajanlık faaliyeti ve casusluk faaliyeti içerisindeydi. İzledik, ses kayıtları bende, dinledik' diyor."