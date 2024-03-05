Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 5 ilde 36 şüphelinin gözaltına alınması yönünde karar aldı. Emniyet güçlerinin şu ana dek 21 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmada 36 şüphelinin Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Bu aşamada 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI!
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonla gözaltına alınmıştı.
Kaplan; "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma", "işkence" suçlarından tutuklanmıştı.
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