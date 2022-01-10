Sözleri tepki çekmişti: Şevki Yılmaz hakkında harekete geçildi

10 Ocak 2022 Pazartesi, 11:12

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV’de yayınlanan "Kürsü" adlı programda, AKP’nin seçimler gelmeden kasasını açması gerektiğini söyleyen Şevki Yılmaz “İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası’nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?” diye konuşmuştu. Yılmaz'ın sözlerinin ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

HKP avukatları, Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz hakkında “Kamu Görevlilerini Suç İşlemeye Tahrik Etmesi”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“AÇIKÇA HIRSIZLIK YAPIN ÇAĞRISIDIR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheli Şevki Yılmaz kamu görevlilerine hırsızlık yapmaları çağrısında bulunmuştur. Şüphelinin açıklamaları kan dondurur mahiyettedir. Devletin hazinesinde bulunan tüm paraya el konulmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiye açıkça hırsızlık yapın çağrısıdır” ifadelerine yer verildi.

“BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMALI”

Dilekçede, Şevki Yılmaz’ın görüntülerle ilgili montaj olduğu iddiasına karşı adli soruşturma açılması ve görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi. Dilekçede, Şevki Yılmaz hakkında soruşturma yürütülerek yakalama kararı çıkarılması ve ifadesinin alınması suretiyle kamu davası açılması talep edildi.

“SESSİZ KALMAYACAKTIR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Avukat Pınar Akbina açıklama yaptı.

Akbina şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Halkımız, AKP’giller işledikleri akçalı suçlara her gün bir yenisini daha eklemektedirler. En son Şevki Yılmaz isimli eski Refah Partisi milletvekili olan ve şuanda oğlu da AKP milletvekili olan kişi açıkça kamu mallarının boşaltılması çağrısında bulunmuştur. Şevki Yılmaz Akit TV isimli televizyon kanalında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini kastederek “Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası’nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?” şeklinde ifadeler kullanarak alenen suç işlemiştir. Şevki Yılmaz, Kamu görevlilerine hırsızlık yapmaları çağrısında bulunmuştur. Devletin hazinesinde bulunan tüm paraya el konulmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiye açıkça hırsızlık yapın çağrısıdır. Bu nedenle biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak Şevki Yılmaz’ın, “Bilerek ve isteyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” ve “Kamu görevlilerini suç işlemeye tahrik ettiği” gerekçeleriyle bir suç duyurusunda bulunduk. Türkiye’nin en Yurtsever, en Halkçı, en Kamucu Partisi olan Halkın Kurtuluş Partisi, “tüyü bitmemiş yetimin hakkı” olan kamu mallarının göz göre göre bir siyasi partinin çıkarları için harcanmasına sessiz kalmayacaktır.”