Sözleşmeyi savunmanın bedelini kumpas
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik Montrö’nün önemini yeniden gösterdi. Daha önce Balyoz kumpasıyla hedef alınan amiraller yaşanan son gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Ukrayna-Rusya gerilimi ile Karadeniz’in ısınması, Montrö’nün önemini bir kez daha ortaya koydu. Montrö’nün uygulanması konusundaki kararlılıklarının bedelini Balyoz kumpasıyla ödeyen amiraller, gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdiler.
‘ÇABA GÖSTERENLER CEZALANDIRILDI’
Eski Deniz İşbirliği Görev Grubu Planlama Grubu Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç, Balyoz kumpasının Montrö-Donanma-Karadeniz üçgenini kitlemeyi amaçladığını anımsattı. Karadeniz’de tansiyonun düşürülmesinin Montrö’nün uygulanabilmesi açısından önemine dikkat çeken Sağdıç, o dönem Karadeniz’in barış ve istikrarı için büyük çaba gösteren Plan Prensipler Başkanlığındaki tüm amirallerin Balyoz ve diğer kumpas davalarla hedef alındığını söyledi. Montrö’nün ulusal egemenliği tamamlayan kurucu anlaşma olduğunu vurgulayan Sağdıç, “Meclis Başkanının talihsiz açıklaması sonrası yaptığımız çıkışın özünde, Türkiye’nin çıkarlarının titizlikle korunması duyarlılığımız vardır” dedi. Kadir Sağdıç
‘DONANMAYI YIKMA KUMPASIYDI’
Eski Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Daire Başkanı Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Balyoz’un, Karadeniz’deki deniz güvenliği rejimi ve Montrö ile doğrudan ilgili olduğunu belireterek, Soğuk Savaş sonrası Karadeniz güvenlik rejimine zarar verilmemesi için Deniz Kuvvetlerinin sorumluluk aldığını vurguladı. NATO’nun sürekli operatif kimlikle Karadeniz’de varlık göstermesinin Montrö’ye darbe olacağını ve Türkiye’nin güvenilir arabulucu ve denge kurucu unsur pozisyonunu sarsacağına işaret eden Gürdeniz, o süreçte sorumluluk alan Deniz kuvvetlerinin kumpas davalarla adeta yıkıma uğratıldığını söyledi. Gürdeniz, “104 amiralin Montrö çıkışında özellikle Deniz Kuvvetleri’ne kurulan bu ağır kumpasın etkileri de dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.Cem Gürdeniz
‘TARİH SUÇLAYACAK’
Eski Sahil Güvenlik Komutanı Emekli Koramiral Can Erenoğlu ise Montrö’yü savunmanın bedelini Deniz Kuvvetlerinin kumpas davalarla ödediğini belirterek “Gelecekte ulusal çıkarlarımızın aleyhine gerçekleşecek her olayda, Cumhuriyet Donanması üzerinde bu komployu kuranlar ve oynayanlar kadar bu komploya alet olanlar, ondan medet umanlar, kayıtsız ve sessiz kalanlar da tarih ve gelecek kuşaklar önünde suçlu olacaktır” dedi. Karadeniz’in özelliklerini kendine has yarı kapalı deniz coğrafyası ve Montrö Sözleşmesi’nin oluşturduğu statüden aldığına dikkat çeken Erenoğlu, ‘’Montrö Sözleşmesi, Türk Boğazları’ndan geçişi düzenleyen bir hukuki enstrüman olmaktan çıktı. Karadeniz’in ve tüm bölgenin deniz güvenlik rejimini oluşturdu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı bu dönemde de Montrö’nün Türkiye’nin tarafsızlığının garantisi olarak varlığını koruyacağından kimse kuşku duymamalı’’ diye konuştu.Can Erenoğlu
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