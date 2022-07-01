Sözlü kavga cinayete dönüşmüştü: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Beyoğlu’nda bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Cami Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokak’ta Hakan Yarımay (42) ile Berk Emir Ö. (22) arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine sözlü hakarette bulundu.
Bölgeden ayrılan Berk Emir Ö, ertesi gün yanına aldığı silahla söz konusu adrese geri döndü. Silahla açılan ateş sonucu karnından yaralanan Hakan Yarımay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kapüşonlu saldırganın olay yerine gelişi ve silahı ateşlemesi yer alıyor.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti.
Fatih Balat'taki adrese düzenlenen baskında Berk Emir Ö. ile Muzaffer T. (34) gözaltına alındı.
Evin bir bölümünün silah atölyesine çevrildiğini belirleyen ekipler, silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ve bir tabanca ele geçirdi.
Olayda hayatını kaybeden Hakan Yarımay ile katil zanlısı Berk Emir Ö'nün başta uyuşturucu olmak üzere çeşitli suçlardan emniyette çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.
İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
- 'Şimdi yaka silkiyoruz'
- 'Demir Yumruk'ta yeni gelişme
- 'Hekimlik Andı'nı' karanlıkta okudular
- TÜİK önünde polis engeli
- Arkadaşlarına ulaşmak için elleriyle toprak kazdılar
- Polis durdurdu: 23 ton on numara yağ!
- Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf durdurdu
- İstanbul Silivri'de otobüs alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Sedat Peker hareketliliği!
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte masada konuşulan rakam
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'
- Benzin ve otogaza indirim geliyor
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu