ŞPO: Buca Cezaevi arazisi AVM projesi olamaz

18 Mart 2022 Cuma, 05:08

Yıkımı su¨ren cezaevi ile ilgili oda tarafından yapılan açıklamada, “AVM, konut projesi ve pazar yeri gibi kullanımlar u¨zerinden tartışılan konu tarihsel bağlamından kopuk ele alınmaktadır. Söz konusu alanda ne yapılacağı konusunda şeffaf bir su¨reç yu¨ru¨tu¨lmeden alandaki binaların yıkılması “Ben yaptım oldu” zihniyetinin u¨ru¨nu¨du¨r. Kamu mu¨lkiyetindeki alan katılımcı bir su¨reç yu¨ru¨tu¨lerek ele alınmalıdır. Bölgeye yönelik ulaşım talebini ve nu¨fus yoğunluğunu artıracak ticari kullanımlar, mahkeme kararları ve bilirkişi raporlarına göre şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır. Buca Cezaevi arazisinin kamusal bir kullanım kararına dönu¨ştu¨ru¨lmesi konusunda her tu¨rlu¨ katkıyı koymaya hazırız” denildi.