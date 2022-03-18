ŞPO: Buca Cezaevi arazisi AVM projesi olamaz

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi, tartışmalara konu olan Buca Cezaevi arazisiyle ilgili çağrıda bulunarak alanın AVM ve ticari projelere değil, kamunun kullanımına açılması gerektiğini duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
18 Mart 2022 Cuma, 05:08
ŞPO: Buca Cezaevi arazisi AVM projesi olamaz
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Yıkımı su¨ren cezaevi ile ilgili oda tarafından yapılan açıklamada, “AVM, konut projesi ve pazar yeri gibi kullanımlar u¨zerinden tartışılan konu tarihsel bağlamından kopuk ele alınmaktadır. Söz konusu alanda ne yapılacağı konusunda şeffaf bir su¨reç yu¨ru¨tu¨lmeden alandaki binaların yıkılması “Ben yaptım oldu” zihniyetinin u¨ru¨nu¨du¨r. Kamu mu¨lkiyetindeki alan katılımcı bir su¨reç yu¨ru¨tu¨lerek ele alınmalıdır. Bölgeye yönelik ulaşım talebini ve nu¨fus yoğunluğunu artıracak ticari kullanımlar, mahkeme kararları ve bilirkişi raporlarına göre şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır. Buca Cezaevi arazisinin kamusal bir kullanım kararına dönu¨ştu¨ru¨lmesi konusunda her tu¨rlu¨ katkıyı koymaya hazırız” denildi.



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