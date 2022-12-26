Sultanbeyli'de yangın paniği: 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 09:06

Mimar Sinan Mahallesi Diyar Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, saat 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından bir kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, çatı katında hasar oluştu.