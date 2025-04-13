Spor lisesine tarihçi müdür: Bireysel usulsüzlük değil, sistematik liyakat ihlali

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

Manisa Spor Lisesi müdürlüğüne Tarih öğretmeni atanmasına tepki gösteren Eğitim-İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Lale Kale, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliği, spor liselerine yalnızca beden eğitimi öğretmenlerinin müdür olarak atanabileceğini açıkça belirtmesine rağmen, bu kural açıkça ihlal edilmiştir. Eğitim camiası bu durumu yalnızca bireysel bir usulsüzlük değil, sistematik bir liyakat ihlali olarak değerlendirmektedir” dedi.

Manisa Spor Lisesi’ne Beden Eğitimi öğretmeni yerine Tarih öğretmeninin müdür olarak atandığını ‘MEB’den on binlerce öğretmene sürgün kararı’ haberimizde gündeme getirmiştik. Konuya ilişkin Eğitim-İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Lale Kale bir açıklama yaptı.

Kale, sendika ve siyasi ilişkilerle yapılan atamaların eğitimde liyakat krizini derinleştirdiğine dikkat çekti. Müdürlüğe atanan ismin hala Genç Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı olduğunu aktaran Kale, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliği, spor liselerine yalnızca beden eğitimi öğretmenlerinin müdür olarak atanabileceğini açıkça belirtmesine rağmen, bu kural açıkça ihlal edilmiştir. Bu atama, yönetmelik hükmüne aykırıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Ek 2. Maddesi açıkça “Spor liselerine, beden eğitimi alan öğretmenlerinden müdür ve müdür başyardımcısı görevlendirilir” der. Eğitim camiası bu durumu yalnızca bireysel bir usulsüzlük değil, sistematik bir liyakat ihlali olarak değerlendirmektedir” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ ÇIKAR İLİŞKİLERİNE TESLİM EDİLEMEZ'

Atamanın derhal iptal edilmesi gerektiğini ifade eden Kale, “Bu süreç sadece öğretmenleri değil, onların rehberliğinden mahrum kalan öğrencileri de doğrudan etkilemekte; eğitimde niteliği düşürmekte ve kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Başarı için kurulmuş bu okullar, artık ayrıcalıklı grupların arka bahçesine dönüştürülmüştür. Yönetmelik hükümleri uygulanmalı ve benzeri tüm usulsüzlüklerin hesabı verilmelidir. Eğitimde adalet ve liyakat yok sayıldıkça bu ülkenin çocukları kaybeder, geleceği kaybeder. Eğitim torpile değil, ehliyet ve emek esasına dayanmalıdır. Çocuklarımızın geleceği çıkar ilişkilerine teslim edilemez. Bu çarpık düzenin karşısında durmaya, adalet ve liyakat talebimizi her platformda haykırmaya devam edeceğiz” dedi.