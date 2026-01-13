Spor siyaset iç içe: Türk futbolu TÜGVA etkinliğinde

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Volkswagen Arena'da Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Tanıtım törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanvekili Mecnun Odyakmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile futbol camiasından çok sayıda kişi ve davetli katıldı.

GÖSTERİ MAÇI YAPILDI

Tanıtımda gösteri maçı yapıldı.

Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın üstlendiği kırmızı takımda Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Emir Dağlı, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin oynadı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki beyaz takımda ise İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu gibi isimler görev aldı.

Maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

AKILLARA ERDOĞAN'IN 'MAALESEF' SÖZLERİNİ GETİRDİ

Türk futbolunun TÜGVA etkinliğinde yer alması akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini getirdi.

Erdoğan'a, 8 Aralık 2024 tarihinde bir etkinlikte, "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusu sorulmuştu.

Erdoğan, "Siyasetin girmediği yer mi var? Her yerde maalesef siyaset oraya bulaşıyor" yanıtını vermişti. Türk futbolunun dip yaptığını belirten Erdoğan, "Ama maalesef Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var. Bütün bunlara rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor. Bu kadar kulüp, bu kadar tesis ama buna rağmen dip yapıyor. Artık bunu aşmamız lazım" diye konuşmuştu.