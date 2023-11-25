Spor yorumcuları Ağırel'i önce hedef gösterdi, sonra özür diledi!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 00:20

Güncelleme: 25.11.2023 - 00:33

Son dönemde Tuzlaspor’daki “bilet olayı”, Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesi hakkında yazılar kaleme alan gazetemizin yazarı Murat Ağırel’e yönelik ‘Taktik Mania” isimli programın canlı yayınında tehditte bulunuldu.

‘AYAĞINI DENK AL’

Galatasaray’la ilgili haberleriyle bilinen spor yorumcusu Nevzat Dindar, “Murat Ağırel’e sesleniyorum. Ayağını denk al. Açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap, bu konuda seni kimse eleştiremez ama yaptığın son dönemdeki paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içine çekme çaban yakışıksız” demişti.

Alper Mert ise, “Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu göstermeni bekliyoruz Murat Ağırel. Belli ki birileri senden bunu istiyor. Evden Galatasaray’ın cenazesine gidersiniz ama bir bakmışsınız Galatasaray sizin salanızı okur” diye konuşmuştu.

‘HODRİ MEYDAN’

Programın ilgili bölümünü sosyal medya hesabından paylaşan Ağırel, “Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım, anlatırım. Kâğıdım kalmaz duvara taşa yazarım. Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var” ifadelerini kullanmıştı.

‘ÖZÜR DİLİYORUM’

Nevzat Dindar ve Alper Mert bugün yaptıkları Youtube canlı yayınında kullandıkları ifadeler nedeniyle özür diledi.

Alper Mert, “O cümlenin ne Murat Bey ile ne de bir kişiyle değil. Genel bir yorum yaptım ben. Kamuoyunu bu şekilde meşgul ettiğim için çok üzüldüm. Ben kimseyi tehdit etmem. Murat Bey ile iletişim içinde olacağız. Belki yayınımıza da katılacak. Kamuoyundan özür diliyorum. Murat Ağırel'den de özür diliyorum” dedi.

Nevzat Dindar ise “Ben kendi adıma eğer bu şekilde bir anlaşılma olduysa özür diliyorum. Murat Ağırel'den özür diliyorum” ifadelerini kullandı.