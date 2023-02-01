'Spora gidiyorum' diyerek uyuşturucu satmışlar: 5 tutuklama

Diyarbakir'da S.Ç.’nin otomobilinde yapılan aramada spor çantasında 25 kilo skunk ele geçirildi. S.Ç. ile bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alınırken, şüphelilerin kendi aralarında ‘Spora gidiyorum, spordan geliyorum’ diye şifreli konuşmalar yaptıkları ve dikkat çekmemek için uyuşturucuları spor çantada taşıdıkları belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:32
'Spora gidiyorum' diyerek uyuşturucu satmışlar: 5 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Motosikletli Yunus Timleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine S.Ç.’nin kullandığı otomobili durdurdu.

Üst aranırken spora gittiğini söyleyip, panikleyen S.Ç.’nin otomobilinde de arama yapıldı.

Araçta spor çantanın içerisinde 25 kilo skunk ele geçirildi. S.Ç. gözaltına alınırken, onunla bağlantılı olan A.Ü., S.T. V.A. ve S.K. de ‘Abaküs’ adı verilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin Hint keneviri yetiştirdikleri belirlendi.

Hint kenevirleri, bulunup, sökülerek imha edildi.

‘SPORA GİDİYORUM, SPORDAN GELİYORUM’

İşlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin kendi aralarında ‘Spora gidiyorum, spordan geliyorum’ diye şifreli konuştukları, dikkat çekmemek için de uyuşturucuyu spor çantalarında taşıdıkları belirlendi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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