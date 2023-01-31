'Yarış motosikletiyle' uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

Aydın-İzmir yolu girişinde, polisin takip sonucu durdurduğu yarış motosikletinde 2 kilo 992 gram metamfetamin ile yakalanan Bülent Erdem (30), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:30
'Yarış motosikletiyle' uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente İzmir yönünden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

TAKİBE ALINDI

Yarış tipi motosikletle uyuşturucu taşıdığı belirlenen Bülent Erdem, takibe alındı.

Aydın- İzmir yolu Efeler girişinde durdurulan motosiklette arama yapan polis, çanta içinde 2 kilo 992 gram metamfetamin ele geçirdi. Motosiklet sürücüsü Erdem ise gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Erdem, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.


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