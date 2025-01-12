Sporda da kadına şiddet... Rakip takımın erkek taraftarları, galibiyet sevinci yaşayan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'nı darbetti!
Türkiye Kadınlar Hentbol 2'nci Ligi G Grubu'nda, Bingöl Spor Lisesi Hentbol Takımı ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Hentbol Takımı arasında oynanan maçın ardından erkek taraftarlar, kadın hentbolcuları galibiyet sevinci yaşadıkları için darbetti.
Bingöl Spor Lisesi Hentbol Takımı ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Hentbol Takımı arasında oynanan kadın hentbol maçı sonrası sevinen takımı, karşı takımın 100 kişilik erkek taraftar grubu sahaya inerek darbetti.
Saldırıya maruz kalan kadın hentbolculardan bazılarının aldıkları darbelerle boyun ve yüzlerinde yaralar oluştu.
Şiddete uğrayan sporcular şikayetçi olacaklarını söyledi.
BAKAN BAK'TAN AÇIKLAMA: SPOR SAHALARINDA ŞİDDETİN YERİ YOKTUR!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, maçın ardından yaşanan şiddet olayına ilişkin olarak sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.
Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur!
Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl’deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız.
Sporun dostluk, kardeşlik ruhunu ve birleştirici gücünü hiçbir saldırının gölgelemesine izin vermeyeceğiz."
Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur!— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) January 11, 2025
Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl’deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız.
Sporun dostluk,…
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