Staj ve çıraklık mağdurlarından tabutlu protesto

Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:02

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:02

İzmir Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkanı Semiha Özek, çalışma hayatında işe başlangıç tarihini kabul ettirmek isteyen tüm usta ve çıraklar adına basın açıklaması düzenledi. İzmir 3. Oto Sanayi Sitesi'ndeki basın açıklamasında, işçiler SGK kaynaklı mağduriyetlerini dile getirdirdi, açıklamanın ardından tabutlu protesto ile staj başlangıçlarının hizmet başlangıcı sayılmamasına tepki gösterdi.

Özek, işe başlangıç tarihini kabul ettirmek isteyen tüm usta ve çıraklar adına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bizler meslek lisesi memleket meselesi ve sigorta başlangıcınız var denilerek meslek liselerine ve çıraklık okullarına yönlendirilen ve kandırılan bir kesimiz. Uzun yıllar SGK sisteminde işe giriş tarihimiz başlangıç olarak gösterildi ve söylendi ama bir gecede 2008 yılında bu tarih 2 tarihe çevrilerek devletine güvenen meslek liseliler ve çıraklık okulu mezunları SGK sistemi üzerinden aldatıldı.”

“EĞİTİM SIRASINDA YAPILAN ÇALIŞMA FİİLİ BİR ÇALIŞMADIR VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTADIR”

Ülkedeki ara eleman açığının giderek arttığını kaydeden Özek, “Geçmişte uygulanan 'meslek lisesi memleket meselesi' projeleri artık uygulanamaz hale gelmiş, yeni bu okullara girmek isteyen genç yetenekler, 1986 yılından beri 3308 sayılı kanun ile oluşmuş ve dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bu mağduriyeti görüp geçmişteki gibi kandırılamamaktadır ve olumsuz etkilenmektedirler. Mesleki eğitim sırasında yapılan çalışma fiili bir çalışmadır ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışma sırasında birçok arkadaşımız sakat kalmış veya hayatını kaybetmiştir. Bu kadar özveri ile çalışan insanların hakkının verilmemesi dünyanın hiçbir ülkesinde görünmeyen ülkemize özgü bir kanayan yaradır” dedi.

“BU FİİLİ ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ SAYILIP HAKLARIN VERİLMESİ ÜLKEMİZİN MENFAATİNEDİR”

Meslek lisesi öğrencilerinin yaptıkları stajların sigorta başlangıcı olarak sayılması gerektiğinin altını çizen Özek, “Bu sebeplerden dolayı gelişmekte olan ülkemizin en önemli iş gücü olan ara eleman sıkıntısının giderilmesi için ve geçmişte kandırılan mağdur kişilerle beraber mevcut günümüzdeki mesleki okullarda bu fiili çalışmanın geçmişte bizlere söylendiği gibi başlangıç sayılıp haklarının verilmesi gelişmekte olan ülkemizin menfaatinedir” ifadelerini kullandı.

“GELİN HEM MAĞDURİYETİ GİDERELİM HEM DE ÜLKEMİZE YARARLI BİR ADIM ATALIM”

Ara eleman sıkıntısın giderilmesi için mesleki eğitim veren okulların özendirilmesi ve buna yönelik çalışmaların artırılması gerektiğine vurgu yapan Özek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesleki eğitim veren okullar özendirilmeli, bu okulların tercih edilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı ve bu konuda çalışan insanlarla mesleki eğitim eskiden olduğu gibi tercih edilmeli fakat bu sefer kandırılmadan cazip hale getirilerek yapılmalıdır. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ara eleman sıkıntısının giderilmesi ve adım atılması ülkemizin başlıca konularından biri olmak zorundadır. Bu konuda birçok uzman aynı görüştedir. Gelin hem mağduriyeti giderelim hem de ülkemize yararlı bir adım atalım.”