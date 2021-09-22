'Stratejik arazi satılıyor' uyarısı: 'Albayrak grubu ihalede'
Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’nın özelleştirilmesinin ardından limanın arkasındaki 714 bin 200 metrekarelik sanayi tesis alanının pazarlık usulüyle bugün ihale ediliyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ihaleye iktidara yakın Albayrak Grubu’nun da gireceğini bildirerek, “AKP İktidarı yandaşlarına peşkeş çekmek adına pazarlık usulü ihale yönteminden vazgeçmiyor. Neden ihaleyi şeffaf yapmıyorsunuz? ” dedi.
Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı özelleştirilmesinin ardından limanın geri sahasında bulunan 714 bin 200 metrekarelik arazi de sanayi tesis alanının üzerindeki taşınmazlarla birlikte pazarlık usulü ile satılacak.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaptığı yazılı açıklamada, satışa tepki göstererek, şunları belirtti:
“Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu basın açıklamasında da söz konusu liman ve gerisindeki tesisin pazarlık usulü ile ihale edileceği yer almaktadır. AKP İktidarı yandaşlarına peşkeş çekmek adına pazarlık usulü ihale yönteminden vazgeçmiyor. Neden ihaleyi şeffaf yapmıyorsunuz? Neden açık ihale usulü ile yapmıyorsunuz? Bu ülkenin değerlerini babanızın malı gibi yönetmekten vazgeçin. Kamu yararı yerine yandaş yararı anlayışınızdan vazgeçin!”
“ALBAYRAK GRUBU İHALEDE”
"AKP iktidarı, kamuya ait olan tesisleri, işletmeleri ve arazileri adeta bir talan anlayışıyla özelleştirmektedir. Milletvekili olduğumdan beri halkımızın yararını korumak adına yapılan ihaleleri takip ediyoruz. Hiç ilgi ve alakası olmayacak ihaleleri pazarlık usulü kapsamında yapıyorlar. İşte şimdi de seçim bölgemde bulunan Taşucu Limanı işletmesi ve geri sahasındaki 715 bin metrekarelik alanın satışını da pazarlık usulü ile bugün saat 14.30 da gerçekleştirilecek. Kıbrıs Harekatı’nda askeri üs olarak kullandığımız, sondaj gemilerimizin de demirlendiği stratejik öneme sahip olan Taşucu Limanı’nın özelleştirilmesi kabul edilemez. Bakın ihaleye teklif verenlerden biri de kamuoyunun yakından tanıdığı Albayraklar Grubu. Yapılacak ilk seçimlerde, AKP iktidarının bu talan anlayışına son verip halkın yararını koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. ”
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