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STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı

STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı

25.06.2026 10:29:00
Güncellenme:
DHA
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STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2026 Öğretmenlik STS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

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