Stüdyoda gergin anlar! Fuat Uğur 'Ersan Şen'in servetini konuşalım mı?' dedi, ortalık karıştı

Asgari ücret, emekli maaşları gibi ekonomik konuların görüşüldüğü TV100 canlı yayınında Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında sert bir tartışma yaşandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Stüdyoda gergin anlar! Fuat Uğur 'Ersan Şen'in servetini konuşalım mı?' dedi, ortalık karıştı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:20

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken; TV100'de ekrana gelen Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında gergin anlar yaşandı.

Asgari ücret, emekli maaşları gibi ekonomik konuların görüşüldüğü programın konukları Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında tartışma çıktı.

"ERSAN ŞEN'İN SERVETİNİ KONUŞALIM MI?

Ersan Şen, "Milleti enayi yerine koymayın. Emekliyle, dar gelirliyle, asgari ücretliyle dalga geçiyorsun. Onların ne yaşadıklarının sen farkında değilsin. Onların ne yaşadıklarını, ne hissettiklerini anlayamıyorsun. Niye rahatsız oluyorsun emekliyi, dar gelirliyi, asgari ücretliyi konuştuğumuz zaman? Ne diyeceksin onlara?" ifadelerini kullanırken; Fuat Uğur'un cevabı, "Ersan Şen'in servetini konuşalım mı?" şeklinde oldu.

"BENİ BAŞKALARIYLA KARIŞTIRMA"

Şen, "Benim servetim tartışılmıyor. Ben fırsatçı değilim. Ben tuzum kuru diye önüme bakmıyorum. Ben halkın adına konuşuyorum. Ben çalışıp kazanıyorum. Sen beni başkalarıyla karıştırma" dedi.

Erdoğan Aktaş ise konuklarını sakinleştirmekte zorlandı. O anlar sosyal medyaya da yansıdı.


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