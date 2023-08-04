Su diye tiner içti ölümden döndü
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde küçük çocuk su diye içtiği tiner sonrası hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde olay, öğle saatlerinde Kdz.Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y. isimli küçük çocuk evde bulduğu tineri su sanıp içti. Bir süre sonra fenalaşan çocuk ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan C.Y.’nin tiner içtiği anlaşıldı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Küçük çocuğun midesi yıkandıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan C.Y.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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